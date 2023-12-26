Первая партия отгружается: Минобороны РФ получило новые дроны "КУБ" повышенной мощности

Глава концерна "Калашников" Алан Лушников заявил, что выпуск ударных беспилотников за год удалось увеличить вдвое.

Первая партия обновленных ударных беспилотных летательных аппаратов "КУБ" была отгружена Министерству обороны Российской Федерации. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в комментарии РИА "Новости".

По его словам, инженеры успешно испытали модифицированный беспилотник, который стал "фактически новым изделием". Они изменили конструкцию дрона "КУБ" и добавили боеголовку повышенной мощности по просьбе Минобороны.

"Испытания успешно завершены, и первая партия сейчас отгружается заказчику", — сказал Лужников.

Отметим, что 19 декабря концерн "Калашников" отчитался, что завершил в 2023 году все предусмотренные государственными контрактами отгрузки комплексов "КУБ". Представители концерна заявили, что ранее поставленные управляемые боеприпасы хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях на территории Украины. Поэтому в рамках развития продуктовой линейки и в тесном сотрудничестве с заказчиками концерна "Калашников" начал поставлять боеприпасы повышенной мощности.

"Возможности концерна в области беспилотных летательных аппаратов активно наращиваются. Мы освоили серийный выпуск систем КУБ и за последние месяцы увеличили производство более чем в два раза", — отметил президент концерна.

Что известно о беспилотнике "КУБ"

Новый российский ударный комплекс КУБ-БЛА предназначен для поражения удаленных наземных целей. Он доставляет взрывчатку к цели по ее кординатам, которые задаются вручную, или по изображению с камеры. Беспилотник "КУБ" с конструкцией "летающее крыло" разработан и выпускается российской компанией ZALA AERO, которая входит в концерн "Калашников". Разработчики уверяют, что дрон может барражировать в воздухе, выискивая цель по заданным координатам, а затем поражать ее в режиме пикирования. Он якобы может выводить из строя танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса. "КУБ" относится к тактическому уровню беспилотной авиации и может находиться в воздухе около 30 минут со средней скоростью 100 км/ч.

Сейчас ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" успешно прошел испытания и готов к широкому применению.

Технические характеристики КУБ-БЛА

габариты — 1210 × 950 × 165 мм;

скорость — 80-130 км/ч;

продолжительность полета — 30 минут;

масса полезной нагрузки — 3 кг.

Отметим, что впервые в Украине этот российский БПЛА применили 12 марта 2022 года. Тогда его удалось сбить украинским силам ПВО в Подольском районе Киева. Вражеский беспилотник был начинен взрывчаткой, в результате взрыва загорелось здание "Сбербанка".

26 апреля украинские солдаты из стрелкового оружия сбили российский дрон, который оказался беспилотником-камикадзе "КУБ-БЛА". Он был обезврежен гарнизоном 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени царя Данила в Луганской области. Специалисты по радиоэлектронной борьбе сработали эффективно, сначала дезориентировав вражеские беспилотники. Затем несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия солдаты сбили аппарат.

29 мая 2022 года подразделения Объединенных сил сбили пять беспилотников этого типа огнем из стрелкового оружия в районе Тарасовки (один БПЛА, 25-я бригада), Зеленого поля (два БПЛА, 25-я бригада) и Нью-Йорка (два БПЛА, 30-я бригада).

Напомним, в начале ноября мы писали о том, что Россия усилила боевой беспилотник КУБ. На него установили дополнительные модули связи и управления полетом, которые якобы защитят технику от действия РЭБ.

А в конце февраля 2023 года Россия привезла на IDEX 2023 "бракованные" дроны "КУБ". Американский эксперт Сэмюэль Бендетт отметил, что "КУБ" неоднократно подводил россиян, промахиваясь или не взрываясь.