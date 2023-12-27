"Штурмовать посадки должны те, кто умеют": как Минобороны хочет изменить мобилизацию

Новые электронные реестры и цифровые инструменты помогут украинцам идти на войну на выгодных им условиях, уверяет Екатерина Черногоренко.

В Украине хотят создать новый электронный реестр для военнослужащих в дополнение к "Оберегу" и изменить правила мобилизации военнообязанных. Подробности рассказала директор цифровой трансформации (CDTO) Министерства обороны Екатерина Черногоренко в интервью IT-сообществу DOU.

По ее словам, в рамках цифровизации существует план по созданию трехэтапной структуры. Первым этапом является реестр военнообязанных "Оберег". Этот проект уже завершен, и в нем увеличено число записей на 750 тысяч, а данные были верифицированы на 88%. Также идет работа по цифровизации данных военнослужащих, а ветераны боевых действий вскоре смогут получать услуги от Министерства ветеранов в электронном формате. Такое сотрудничество представляется логичным.

"Важно максимально быстро внедрить реестр военнослужащих. Он будет аналогичен проекту "Оберег". Когда человек становится ветераном либо его контракт подходит к концу, его данные могут быть использованы для получения различных услуг, связанных с военной службой", — сказала Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что это — базовый процесс создания программной части веб-приложения для всех онлайн-услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим, так самый критический пользователь сейчас в Украине — это военный. А самым большим работодателем в нашей стране стали Вооруженные силы Украины, Нацгвардия и СБУ, которые бок о бок выполняют военные операции.

Директор цифровой трансформации Минобороны также рассказала, что ее команда уже предложила правительству проект постановки на воинский учет через Центры оказания административных услуг (ЦОАУ). Заинтересованные граждане смогут зарегистрироваться или сняться с воинского учета, ведь там знают, как быстро обрабатывать данные в цифровом формате. Такая система предлагает эффективные сервисные отношения государства с гражданами.

Другая история — это возможность стать оператором беспилотников в рамках мобилизации. Екатерина Черногоренко пообещала, что будет создан цифровой и геймифицированный удобный инструмент, чтобы люди могли "пойти на войну на своих условиях". По ее мнению, со временем такой подход значительно изменит процесс мобилизации в целом.

Она также отметила, что Министерство обороны Украины должно обеспечить армию ИТ-продуктами, а для этого необходимы профильные специалисты:

"Это означает, что военные должны прийти в Минобороны и предоставить бизнес-требования к системам, которые им нужны. Цель заключается в том, чтобы собрать лучших ИТ-специалистов, которые могут быстро создавать и доставлять боевые и небоевые системы для армии".

Она добавила, что, несмотря на распространенный миф, что никто не хочет быть стрелками, многие военнослужащие готовы защищать страну и выполнять военные задачи. Но некоторым сложно адаптироваться к условиям на передовой, особенно если они до этого имели гражданскую работу.

"Я считаю, что штурмовать посадки должны люди, которые умеют штурмовать посадки и мотивированы это делать. Могу ли я влиять на процесс укомплектования? Нет. Могу ли я перемещать людей для того, чтобы они контрибютили в ИТ-системы? Да", — объяснила CDTO Минобороны.

Екатерина Черногоренко в разговоре с журналистами также сказала, что Министерство не может привлечь к работе всех специалистов ИТ-сферы потому, что кому-то надо защищать Украину и на фронте. Однако ведомство должно адаптивно реагировать на потребности.

"Например, если мне сейчас нужны определенные люди — я должен быстро их забрать с фронта и сделать так, чтобы они помогли реализовать ИТ-продукты. У нас постоянно висят вакансии, мы вводим в армии SAP-систему, ищем SAP-специалистов", — уточнила Черногоренко.

Напомним, несколько ранее айтишник рассказал, как работает обновленный реестр "Оберег". По состоянию на сегодня он работает, однако на данный момент еще не синхронно с другими государственными реестрами.

Кроме того мы писали о том, что ждет мужчин после запуска реестра "Оберег". По словам представителя командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, после того, как заработает электронный реестр "Оберег", все вопросы посещения представителями ТЦК спортклубов и ресторанов или оповещения на блокпостах автоматически отпадут.