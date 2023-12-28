Разведка РФ получила партию ночных FPV-дронов "Гортензия": что грозит ВСУ (фото)

Дрон может использоваться не только для разведывательных задач в любое время суток, но и для ведения дистанционного минирования и бомбардировки с высокой точностью.

Разведывательные подразделения российской группы войск "Восток" получили первую партию FPV-дронов "Гортензия 10" с тепловизорами, способных атаковать Силы обороны Украины ночью. Об этом представитель компании-разработчика рассказал журналистам ТАСС.

Эти дроны оборудованы тепловизором и предназначены для проведения боевых действий в ночное время. По словам создателей "Гортензия 10" может атаковать живую силу, укрытия, блиндажи, а также легкобронированную и бронированную технику. Дрон может использоваться не только для разведывательных задач в любое время суток, но и для ведения дистанционного минирования и бомбардировки с высокой точностью. Эффективный радиус поражения дронов зависит от массы полезной нагрузки и составляет до 10 км.

Что известно о дроне-камикадзе "Гортензия"

В ноябре 2022 года КБ из Санкт-Петербурга создало боевой дрон "Гортензия". Как утверждает разработчик, он стал первым FPV-дроном массового производства, отправленным на фронт в промышленных масштабах. По словам производителя, что эти БПЛА подходят для разных боевых задач, например, разведка и сброс груза, также его можно использовать как дрон-камикадзе. Всего существует несколько вариантов этого российского дрона, которые предназначены для выполнения разных миссий: "Гортензия 7", "Гортензия 10" (последнюю модель выполняют также в варианте, оснащенном тепловизором).

Разработчик также утверждает, что по состоянию на сейчас уже поставил более трех тысяч дронов в зону боевых действий в Украину. Кроме того КБ там же оборудовало свою ремонтную базу, чтобы чинить беспилотники, вышедшие из строя.

Технические характеристики дрона "Гортензия 10":

рама — 10 дюймов;

передача видеосигнала — аналоговая;

приемник управления — TBS CROSSFIRE;

масса полезной нагрузки — 4-5 кг;

расстояние полета — до 8 км;

время работы — от 6 мин (с нагрузкой) до 35 мин (без нагрузки).

Эти БПЛА подходят для разных боевых задач, например, разведка и сброс груза, также его можно использовать как дрон-камикадзе.

Напомним, 7 декабря украинский волонтер Сергей Стерненко предположил, что к весне у ВС РФ будет в десять раз больше ночных FPV-дронов. По его мнению, украинским войскам необходимо придумать новые подходы для противодействия таким угрозам.

Впервые стало известно, что на фронте россияне начали использовать FPV-дроны даже ночью во второй половине ноября. Специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов предположил, что для эксплуатации своих беспилотников в ночное время противник может использовать два технических решения: первое из них — это бюджетная камера RunCam Night Eagle 3, со средней стоимостью 50 долларов, а второе — более дорогостоящие камеры, за которые придется заплатить уже от 250 до 400 долларов.США.

Также мы писали о том, как устроены ночные дроны России и почему их не применяли раньше. Идея установить на беспилотник типа FPV оборудование для ночного видения не новая, такие средства уже применяли на фронте обе стороны, но его установка увеличивает стоимость аппарата примерно вдвое. Из-за этого российские и украинские войска применяли ночные беспилотники крайне редко. России удалось первой поставить производство на поток, закупив в Китае около тысячи камер ночного видения.