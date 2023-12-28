Задаст новый стандарт: раскрыты три особенности нового смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

Некоторые модели из новой линейки Samsung будут оснащены парой чипов — Snapdragon и Exynos, — для пущей производительности.

Новая линейка Samsung Galaxy S24 установит стандарт для флагманских смартфонов в 2024 году. Три ключевых решения будут отличать этот телефон на рынке, сообщает Forbes.

Уже стало известно о некоторых технических характеристиках новой линейки флагманов от Samsung. СМИ передает, что модель Galaxy S24 будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон Galaxy S24+ получит от разработчиков 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. И третий телефон, Galaxy S24 Ultra, будет иметь 12 ГБ ОЗУ и либо 256 ГБ, либо 512 ГБ, или 1 ТБ встроенной памяти.

Однако за последние несколько месяцев Galaxy S24 Ultra был замечен на различных сайтах сравнительного тестирования, и там была указана модель с объемом памяти 16 ГБ. Поскольку во всем мире указано всего 12 ГБ ОЗУ, сообщество задается вопросом, насколько сильно это повлияет на производительность устройства, которое в итоге появится на рынке.

Рендеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

В отличие от семейства Galaxy S23, где каждый смартфон был оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon, линейка Galaxy S24 будет оснащаться сочетанием кастомизированного Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy"от Qualcomm и новейшего процессора Exynos 2400 от Samsung. Если говорить более конкретно, то модель Galaxy S24 Ultra получит чип Snapdragon, а Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут поставляться с сочетанием Snapdragon и Exynos. Аналитик Forbes предполагает, что эти мощные процессоры нужны для поддержки ИИ-приложений, которые активно внедряет разработчик.

Согласно утечкам, смартфоны оборудуют основной камерой с четырьмя объективами: 200-мегапиксельным основным, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным, 10-мегапиксельным телеобъективом и 50-мегапиксельным телеобъективом. Автор материала также полагает, что в новых камерах будут исправлены "недочеты", допущенные в моделях предыдущего поколения. Как известно, в прошлом году Galaxy S23 Ultra получил очень высокий балл при тестировании камер — 140, хотя при низком освещении картинка получалась не столь контрастной, как хотелось ты, особенно если объекты были освещены сзади.

Что качается даты запуска, то, скорее всего, это будет 17 января 2024 года.

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