"Секретный" турецкий дрон Anka-3 совершил первый полет: как его хотят применять (видео)

Многоцелевой БПЛА Anka изготовлен из композитных материалов и оснащен различными видами вооружения, включая ракеты и авиабомбы.

Турецкий беспилотный боевой самолет Anka-3 совершил своей первый полет. Сообщение об этом появилось на официальной странице производителя — компании TUSAŞ — в Twitter в четверг, 28 декабря.

По замыслу разработчика, новый беспилотник сможет применяться для задач разведки, РЭБ, нанесения ударов по земле и подавления ПВО. На опубликованных видеокадрах видно, как команда производителей наблюдает за испытаниями дрона через мониторы. Беспилотный летательный аппарат с шасси разгоняется по взлетной полосе, отрывается от земли и свободно летит в небе. Он пролетает в воздухе некоторое расстояние, а потом успешно приземляется. Разработчики встречают его аплодисментами.

Что известно о турецком БПЛА Anka-3

Anka является семейством беспилотных летательных аппаратов, разработанных турецкой компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) для турецких Вооруженных Сил. Anka имеет две модификации — Anka-A и Anka-B. Anka-A предназначен для наблюдения, патрулирования и разведки, а Anka-B — для ведения боевых действий с использованием ракет и авиационных бомб. В 2015 году было объявлено, что Anka Blok-B, который является новым поколением этих БПЛА, успешно прошел испытания автопилота и автоматических посадок. Турецкие военные также заказали 10 Anka-A и 10 Anka-S.

Многоцелевой БПЛА Anka изготовлен из композитных материалов и оснащен V-образным хвостом, трехлопастным толкающим винтом и собирается на трехколесном шасси. Anka также имеет модификацию Anka-I, которая разработана для радиотехнической разведки. По состоянию на март 2021 года Anka насчитывает более 90 тысяч часов налетов.

Беспилотник обладает средствами РЭБ для нейтрализации ПВО. Вооружение включает в себя 8 управляемых противотанковых ракет Roketsan Cirit, либо 4 управляемые планирующие авиабомбы MAM-L с лазерным наведением.

Технические характеристики беспилотника Anka-3:

высота полета — 12 км;

максимальная скорость — 0,7 Маха (около 857 км/ч);

крейсерская скорость — 463 км/ч;

полезная нагрузка — до 1200 кг;

максимальная взлетная масса — 6500 кг;

продолжительность полета — 10 часов.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Турции тестируют "секретный" боевой дрон Anka-3. Его протестировали на взлетной полосе. Судя по ролику, инженеры проверили, как работает шасси, рулежная система, закрылки и другие элементы конструкции.

А во второй половине марта разработчики представили "секретный" боевой БПЛА ANKA-3. Это малозаметный боевой БПЛА с летающим крылом. Самолет размером примерно с легкий истребитель спроектирован таким образом, чтобы его можно было использовать несколько раз. Он предназначен не только для нанесения ударов, но и для наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что ANKA-3 будет работать в паре с турецким пилотируемым истребителем-невидимкой TF-X для выполнения определенных миссий.