В Telegram произошел масштабный сбой: что известно (инфографика)

Сервер Downdetector подтвердил наличие проблем с популярной платформой обмена сообщениями Telegram. Пользователи отправляют отчеты о сбоях.

В мессенджере Telegram 28 декабря вечером произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на то, что сообщения не поступали и чаты не функционировали. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Около 19:30 (по Киевскому времени) произошел глобальный сбой в Telegram. У пользователей перестали отправляться сообщения и открываться чаты.

В Telegram произошел масштабный сбой Фото: Скрін downdetector

А именно 62% юзеров пожаловались на подключение к серверу, 23% пользователей сообщили о проблемах с приложением, и 14% почувствовали сбой в чатах.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения особую роль в освещении событий в стране начал играть Telegram. Спрос на информацию о войне привел к быстрому взлету популярности военных блогеров, которые в онлайн-режиме предоставляют объективную информацию о ситуации на фронте и профессионально освещают военную тематику в целом.

Недавно оккупанты сообщили, что подписчики телеграмм-каналов получили сообщение-предупреждение об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России.