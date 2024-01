Это полный провал: топ-3 худших смартфона, которые были выпущены в 2023 году

Google Pixel 8 Pro, Nothing Chats и Nothing Phone признаны провалом 2023 года по мнению аналитиков Аndroid authority.

В конце старого и в начале нового года принято составлять рейтинги, подводить итоги. Издание Аndroid authority предложило антирейтинг, опубликовав список самых провальных смартфонов 2023.

Приложение Nothing Chats испортило репутацию Nothing Phone

Молодая компания Nothing, выпустившая Nothing Phone, сделала ставку на приложение Nothing Chats в своей маркетинговой стратегии и, похоже, проиграла. Как пишет Аndroid authority: "кампания стала крупным провалом индустрии смартфонов и привлекла много негативного внимания к новому бренду".

Дело в том, что Nothing Chats (приложение для обмена сообщениями — ред.), подтягивало информацию в/из iMessage при помощи программы Sunbird. Это давало возможность владельцам Nothing Phone использовать мессенджер от Apple. Но оказалось, что базовая технология Sunbird имеет серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью. В итоге компания удалила Nothing Chats из Play Store.

Перегрев смартфонов iPhone 15 Pro

Apple выпустила серию iPhone 15 в сентябре 2023 года. Пользователи довольно быстро обнаружили, что модели Pro нагреваются сильнее, чем обычно. "Это было подтверждено в ходе нашего собственного тестирования: мы зафиксировали, что телефоны заметно нагреваются при длительных рабочих нагрузках по сравнению с конкурентами на Android", — говорится в материале.

Смартфоны этой линейки также немного перегреваются во время зарядки, хотя и заряжаются гораздо медленнее, чем модели Galaxy S23 Ultra.

Перегревы подпортили репутацию новым iPhone, несмотря на то, что Apple выпустила обновление программного обеспечения для всей серии, в котором решены проблемы с нагревом.

Неточный датчик температуры Google Pixel 8 Pro

Смартфон Pixel 8 Pro предлагалось использовать в качестве термометра, так как он был оснащен датчиком температуры, располагавшимся на задней панели.

К сожалению, на практике эта функция оказалась бесполезной. В Аndroid authority провели собственное тестирование датчика температуры Pixel 8 Pro. В результате тесты показали, что сенсор весьма неточен по сравнению со специальным ИК-термометром. Смартфон за 1000 долларов не оправдал надежд экспертов.

Ранее мы писали о том, что смартфоны следующего поколения получат значительные обновления и превратятся в "умных" персональных помощников благодаря искусственному интеллекту и мощным процессорам.