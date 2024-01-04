В США создадут "умные" бомбы StormBreaker: чем они отличаются от остальных

Радар и инфракрасное наведение крылатого StormBreaker может наводить ракету на движущиеся цели в темноте, во время дождя, тумана, в дыму или пыли.

Американская компания Raytheon создаст ракеты StormBreaker с трехмодовыми искателями, радаром миллиметровых волн и инфракрасным самонаведением. Об этом пишет интернет-медиа Military & Aerospace Electronics.

По информации СМИ, разработчики интеллектуальных боеприпасов из Raytheon Technologies Corp. (RTX) предоставят ВВС США более тысячи ракет класса "воздух-земля" с радиолокационным и инфракрасным наведением в соответствии с условиями заказа стоимостью 344,6 миллиона долларов. Как и GBU-39 SDB I с GPS-наведением, уже установленная на совместном ударном истребителе F-35, 208-фунтовая StormBreaker имеет диаметр шесть-семь дюймов. При таком размере восемь боеприпасов StormBreaker могут поместиться в тесных внутренних отсеках для оружия F-35. Если стелс не является фактором, то еще около 16 боеприпасов можно разместить на крыльях F-35.

Интеллектуальное оружие класса "воздух-земля" StormBreaker с многомодовым искателем способно поражать движущиеся цели в плохую погоду. Крылатый боеприпас автономно обнаруживает и классифицирует движущиеся цели в темноте, под дождем, в тумане, дыму или пыли. Для наведения "умный" боеприпас использует активный радар миллиметровых волн, полуактивное лазерное наведение, инфракрасное наведение с помощью неохлаждаемой тепловизионной камеры, инерциальное наведение с привязкой к GPS и радиосвязь с самолетом.

Миллиметровый радар обнаруживает и отслеживает цели в условиях непогоды, инфракрасная камера с формированием изображения обеспечивает улучшенную дискриминацию целей, а полуактивный лазер позволяет оружию отслеживать лазерный целеуказатель на самолете или на земле. Трехрежимные искатели обмениваются информацией о целеуказании между всеми тремя режимами для поражения неподвижных или движущихся целей в любое время и при любой погоде. Оружие также может пролететь более 45 миль (72,4 км, — ред.), чтобы поразить мобильные цели. StormBreaker может запускаться с самолета F-35, а также с истребителя-бомбардировщика F/A-18E/F Super Hornet авианосного базирования. Кроме того, она официально одобрена для оперативного использования на истребителе-бомбардировщике ВВС F-15E.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что компания Raytheon уже подписала контракт на поставку в ВВС США обновленных ракет StormBreaker, которые могут поражать цели в любых погодных условиях. Она имеет трехрежимный головной обтекатель, который сочетает миллиметровый радар, неохлаждаемый инфракрасный датчик и полупассивный лазерный приемник. Это позволяет ракете адаптироваться к различным сценариям боя и преодолевать помехи.

А в сентябре 2022 года СМИ писали о том, что в США провели первый успешный пуск смарт-бомбы StormBreaker из истребителя F-35. Авиабомба за счет разнообразных систем наведения способна самостоятельно обнаруживать и атаковать цели. Дальность поражения бомбы составляет 111 км.