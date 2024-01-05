Военные одобрили: Минцифры показало украинского штурмового робота D-21-11 (фото)

Беспилотник уже вооружили отечественным боевым модулем с автоматической турелью, а в будущем планируют устанавливать и оружие НАТО.

В Украине протестировали наземного робота D-21-11, которого создали участники оборонного кластера Brave1. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем официальном Telegram-канале в пятницу, 5 декабря.

D-21-11 — это универсальный украинский робот, оборудованный автоматической турелью и может выполнять боевые задачи. Например, проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции. Также платформу можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Боевая часть полностью съемная.

Украинский наземный боевой робот с автоматической турелью Фото: Telegram/Федоров

"Боевая часть робота, D-11, уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных. В планах разработчиков — интегрировать в робота натовские виды вооружения и усилить устойчивость к вражескому РЭБу. Сейчас команда работает над масштабированием производства", — уточнил Михаил Федоров.

Напомним, в начале октября 2023 года украинцам показали наземный беспилотник "ГНОМ". Роботизированная платформа, которая весит 50 килограммов, незаметно доставляет военным боеприпасы, наблюдает за противником на расстоянии в 5 километров и вывозит раненых с поля боя. Благодаря небольшим габаритам и почти беззвучному перемещению, "ГНОМ" может вести скрытое наблюдение при помощи круговой обзорной камеры на телескопической мачте.

А в начале сентября 2023 года украинский робот "Медоед" показал себя в бою. Робот-камикадзе вмещает в себя 40 килограмм взрывчатки и уже помогает некоторым подразделениям ВСУ доставлять мины прямо к позициям оккупантов. Он оснащен электродвигателем, что позволяет ему незаметно подкрасться к врагу на расстояние до пяти километров.