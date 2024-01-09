Прозрачный телевизор без проводов Signature OLED T от LG удивил глубиной картинки

При помощи специальной прозрачной пленки ТВ-панели можно придать вид обычного телевизора.

Южнокорейский производитель LG показал беспроводную полностью прозрачную OLED-панель Signature OLED T. Новинка привлекла к себе внимание посетителей выставки CES 2024, которая стартовала 9 января, передает The Verge.

Прозрачная ТВ-панель оснащена подставкой, хотя неизвестно, будет ли она входить в комплект поставки, или нет. Пока что подставка экспонируется в качестве демонстрационного образца.

На задней части Signature OLED T есть непрозрачная пленка, которая крепится на специальном штативе. Если нажать на пульт, то пленка поднимется, и тогда телевизор станет непрозрачным, но если пленку опустить, то легко можно будет смотреть сквозь панель.

Прозрачная и безпроводная ТВ-панель LG Фото: LG

Устройство работает на основе операционной системы WebOS, поддерживает специальные виджеты. Даже если экран телевизора LG будет прозрачным, все виджеты будут отображаться корректно.

Интересно, что прозрачный экран способен сделать изображение более глубоким. Это отметили многие журналисты, присутствовавшие на презентации. Также известно, что Signature OLED T оснащен несколькими динамиками, направленными вниз и беспроводным модулем Zero Connect Box. Модуль не обязательно устанавливать около ТВ-панели. Максимальное расстояние, на котором он может находиться, — 9 м. К модулю есть возможность подключить другие устройства и с них транслировать видео.

Телевизор LG Signature OLED T поступит на мировой рынок в 2024 году. О цене пока ничего не известно, но можно предполагать, что она будет высокой, так как прозрачные ТВ-панели стоят, обычно, недешево.

Ранее мы писали о том, что бренд Samsung показал полностью прозрачный и безрамочный дисплей на основе технологии Micro-LED. Телевизор продемонстрировал очень четкий и яркий видеоряд.