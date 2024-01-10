ВС РФ впервые атаковали Никополь дроном-камикадзе с ночным видением (фото)

Российский дрон проломил крышу частного дома в Никополе, который расположен в 6 км от вражеских позиций на противоположном берегу Днепра. Власти пока не уточняют, какую именно модель БПЛА использовал враг.

В ночь на 10 января ВС РФ запустили по Никополю на Днепропетровщине дрон-камикадзе, оборудованный прибором ночного видения. Устройство взорвалось, повредив частные дома. Кроме того, от российского удара пострадали населенные пункты под Марганцем. О деталях ночного обстрела РФ сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram-канале.

Лысак заявил, что россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе. В результате обстрела пострадали исключительно гражданские объекты. Чиновник перечислил нанесенный россиянами ущерб: повреждены "два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач". По Марганецкой ОТГ враг запустил снаряды, выпущенные тяжелой артиллерией. После удара РФ никто не пострадал, написал Лысак.

В заметке главы военной администрации Днепропетровщины не был указан тип БПЛА, который россияне применили в Никополе. Более подробную информацию привел городской голова Евгений Евтушенко. По его словам, по городу ударил дрон-камикадзе, оборудованный ночным видением. Чиновник отметил, что подобный тип оружия для обстрела тылового города враг использовал впервые. Ранее все подобные случаи были применены на линии фронта, говорится в сообщении Евтушенко. При этом он не указал, какую именно модель БПЛА запустили россияне.

Евтушенко — об ударе дронов с ночным зрением Фото: Скриншот

Представители власти опубликовали две фотографии с места российского удара, вероятно, в Никополе. В кадр попала проломленная крыша дома и поврежденные рамы окон.

Никополь — повреждение крыши частного дома Фото: Сергей Лысак / Telegram Никополь — повреждение окон частного дома Фото: Сергей Лысак / Telegram

Отметим, в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ вечером 9 января сообщали об угрозе для Днепропетровщины — речь шла о возможности авиационного удара в 18:30. Однако на портале с сигналами воздушной тревоги можно увидеть, что в Никополе сигнал об опасности длился девять часов (с 21:43 9 января до 06:07 10 января). Между тем в Марганецкой громаде тревогу объявили в 21:51 9 января и она не отменена.

Сигнал воздушной тревоги в Никополе и Марганце Фото: alert.in.ua

Расстояние от Никополя до позиций ВС РФ на левом берегу Днепра — около 6 км, от Марганца — около 12 км.

Расстояние от Никополя и Марганца до позиций ВС РФ Фото: DeepState

Война РФ — детали

В ноябре 2023 года Фокус сообщал, что на линии фронта на востоке и юге зафиксированы примеры использования россиянами FPV-дронов с ночным видением. По словам специалиста, подобные БПЛА оборудованы качественными цифровыми камерами и хорошо "видят" в вечерних сумерках или в полной темноте. Впрочем, отметил, что тепловизорами они пока не оборудованы.

В декабре стало известно, что враг продолжил активное применение беспилотников с ночным зрением. По рассказам бойцов ВСУ, они стали "кошмаром", потому что мешают вывозить раненых и доставлять боеприпасы на линию боев.

5 января украинские военные рассказали о получении новой партии БПЛА, которые также умеют "видеть" в темноте. Бойцы уже имеют FPV-дроны с камерами ночного видения, а также отдельные камеры с ночным зрением — их можно установить на уже имеющиеся дроны.