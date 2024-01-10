Реактивный дрон-камикадзе Shahed-238: чем он опасен и есть ли у него недостатки, — обозреватель

По словам Александра Коваленко, иранский реактивный ударный дрон имеет меньшую максимальную дальность полета, чем его предшественнике из-за того, что двигатель потребляет больше топлива.

В последние дни в информационном пространстве Украины появились сообщения о том, что украинской ПВО якобы был сбит новый иранский реактивный дрон-камикадзе Shahed-238. Хотя официального подтверждения этого факта от лиц, уполномоченных делать подобные заявления, не поступало, вопросы о том, что это за дроны и какие новые угрозы они могут нести, продолжают звучать. О характеристиках дрона рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью изданию OBOZ.UA.

Характеристики и преимущества Shahed-238

По словам Коваленко, Shahed-238 является развитием серии Shahed-131 и Shahed-136. Презентация Shahed-238 состоялась в ноябре 2023 года. Этот дрон привлек внимание не только за счет реактивного двигателя, но и использования нескольких видов систем наведения — головок самонаведения (ГСН).

Было представлено три модификации Shahed-238:

простая версия без ГСН, наведение по заданным координатам;

версия с электронно-оптической ГСН;

модификация с радиолокационной ГСН.

Также было отмечено, что иранские дроны-камикадзе впервые были представлены в черном цвете, что, возможно, было попыткой сделать их менее заметными. Россия впоследствии также применяла Shahed-136 черного цвета, хотя материал планера остался прежним.

Shahed-238 отличается от своих предшественников наличием реактивного двигателя, который обеспечивает ему значительно большую скорость — до 500 км/ч. Это делает его более опасным для мобильных групп перехвата, которые являются основным элементом противодействия дронам-камикадзе в Украине.

Недостатки Shahed-238

Однако у Shahed-238 есть и ряд недостатков. Во-первых, реактивный двигатель потребляет больше топлива, чем поршневые двигатели, используемые в других иранских дронах-камикадзе. Это означает, что Shahed-238 имеет меньшую максимальную дальность полета. Во-вторых, реактивный двигатель является более теплоемким излучателем, что облегчает его обнаружение и сопровождение средствами ПВО. В-третьих, Shahed-238, вероятно, более дорогой, чем Shahed-136.

Таким образом, Shahed-238 имеет ряд преимуществ, которые могут сделать его более опасным для украинских сил ПВО. Однако у него также есть ряд недостатков, которые ограничивают его эффективность.

Возможные цели применения Shahed-238 российскими войсками

Российские войска могут использовать Shahed-238 для следующих целей:

Прорыв через мобильные группы перехвата. Это может быть особенно актуально в районах, где украинские ПВО имеют ограниченные возможности.

Изнурение средств ПВО. Заставляя украинские ПВО использовать ракеты для перехвата Shahed-238, российские войска могут снизить их боеготовность для отражения более серьезных угроз.

Нанесение ударов по объектам, защищенным средствами ПВО. В сочетании с другим оружием, таким как крылатые ракеты, Shahed-238 может использоваться для поражения целей, которые трудно или невозможно поразить другими способами.

Однако следует отметить, что официальное подтверждение наличия и применения Shahed-238 российскими войсками по состоянию на 10 января 2024 года отсутствует.

Напомним, 19 января издание Sky News сообщало, что Иран представил России свой последний беспилотный летательный аппарат Shahed-107, предназначенный для поиска дорогостоящих систем залпового огня западного образца.