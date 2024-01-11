Иран разработал новый дрон Shahed-107 для РФ: чем он эффективен во время войны

Радиус действия нового БПЛА Shahed-107 составляет до 1500 километров, также он может передавать видео в прямом эфире, рассказали аналитики Института изучения войны.

Иран мог разработать новый беспилотный летательный аппарат типа Shahed-107 для российской армии. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 10 января.

"Иран разработал новый беспилотник Shahed для российских войск для использования против Украины и "близок" к предоставлению России баллистических ракет и систем класса "земля-земля", — говорится в сообщении.

10 января издание Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности заявило, что Иран разработал "взрывной и разведывательный" дрон Shahed-107 и предложил несколько единиц РФ за более чем два миллиона долларов. По данным источника, радиус действия нового Shahed-107 до 1500 километров, также он может передавать видео в прямом эфире.

Кроме этого, источник издания сообщил, что Россия "вскоре" ожидает получения иранских баллистических ракет класса "земля-земля". Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждал 4 января, что российские официальные лица продолжают попытки приобрести баллистические ракеты у Ирана.

Аналитики считают, что Россия может усилить усилия по получению баллистических ракет из-за рубежа, ведь эти ракеты могут быть более эффективными при поражении целей в Украине. Также 9 января министры иностранных дел России Сергей Лавров и министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян имели телефонный разговор, во время которого обсудили разработку соглашения о стратегическом партнерстве, торговое сотрудничество, строительство железной дороги Решт-Астара в Иране и войну Израиля и ХАМАС.

Напомним, 10 января издание Sky News сообщило, что Иран представил новый БПЛА Shahed-107, который предназначен для взрывных и разведывательных операций. По данным журналистов, дрон может быть оснащен для поиска дорогостоящих целей на поле боя, в частности британских и американских РСЗО.

9 января аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Россия могла получить определенное количество иранских БПЛА Shahed-238 с реактивным двигателем. Первая информация об этом дроне появилась в ноябре 2023 года.