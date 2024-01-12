Неуловимы для противника и незаменимы на фронте: ВСУ используют роботов THeMIS (видео)

Наземные дроны на гусеничном ходу способны перевозить большие нагрузки даже в той местности, где в "сезон грязи" не могут проехать военные грузовики.

Уничтожают мины, расчищают маршруты и эвакуируют раненых с поля боя: всем этим занимаются беспилотные наземные роботизированные платформы THeMIS, сохраняя тем самым жизнь украинским военным в зоне боевых действий. Об этом сообщается на сайте производителей дронов — эстонской компании Milrem Robotics.

В Украину было поставлено 14 беспилотных аппаратов THeMIS. Семь из них используются для перевозки грузов и эвакуации раненых, а другие снабжены полезной нагрузкой для разминирования и расчистки маршрутов. Эти транспортные средства могут управляться на расстоянии, что позволяет солдатам выполнять задачи в безопасных условиях.

"Эвакуация раненых и разминирование маршрутов — два трудоемких вида деятельности, при которых солдаты, выполняющие эти задачи, сразу же становятся мишенями для противника. UGV, с другой стороны, могут управляться на расстоянии, сохраняя солдат в безопасном месте", — сказал отвечающий за украинскую программу в Milrem Robotics Юри Паюсте.

Наземные беспилотные платформы ТHeMIS также применяются саперами для перевозки противотанковых мин, что позволяет ускорить горные работы. Роботы могут использоваться и для пополнения запасов в труднодоступных районах, где тяжелые грузовики застревают. Кроме того, небольшие размеры и низкая высота дронов затрудняют их обнаружение противником.

Milrem Robotics является ведущим разработчиком и системным интегратором робототехники и автономных систем в Европе. Компания известна своими беспилотными летательными аппаратами THeMIS и Multiscope, а также роботизированной боевой машиной Type-X и комплектом автономного управления MIFIK. Компания недавно подписала соглашение о сотрудничестве с Украиной, что позволит ей разрабатывать новые продукты и интегрировать опыт Украины на поле боя в существующие роботизированные системы. Кроме того, стороны изучат возможность производства в Украине THeMIS Combat (с HMG и противотанковыми возможностями), Combat Engineering (обнаружение мин и разминирование), беспилотных наземных машин CASEVAC и других продуктов Milrem Robotics.

Что известно о роботизированных платформах Milrem Robotics

Задача робота THeMIS Combat Support заключается в транспортировке боеприпасов для противотанковой группы и обеспечении ее огневой поддержкой при помощи из 7,62-мм пулемета. Помимо боевых характеристик вражеской артиллерии, дрон также выполняет функции монитора пожарной безопасности. А в сентябре 2023 года стало известно, что роботов вооружили боевыми дронами-охотниками. В обновленной конструкции THeMIS способен запускать дроны-камикадзе HALCON HUNTER 2-S. Это автономные беспилотники, оснащенные передовым искусственным интеллектом для выполнения скоординированных задач в стае. Они способны самостоятельно следовать плану полета, координировать свои действия с другими дронами и распознавать вражеские цели для уничтожения. HUNTER 2-S имеет полезную нагрузку 2 кг, крейсерскую высоту 500 м, крейсерскую скорость 90 км/ч и запас хода 45 минут.

THeMIS Cargo CASEVAC обеспечивает быструю эвакуацию пострадавших от места травмы до медицинских учреждений более высокого уровня. Это снижает потребность в рабочей силе, обычно используемой для эвакуации раненых.

Напомним, в начале декабря 2023 года стало известно, что "Укроборонпром" и эстонская Milrem Robotics будут вместе разрабатывать роботов. Главной целью сотрудничества с украинским разработчиком считает обеспечение безопасность бойцов и то же время оказание более сильного и асимметричного воздействия на силы агрессора.

А во второй половине сентября 2023 года мы писали о том, что роботов THeMIS вооружили боевыми дронами-охотниками. Теперь платформа может не только перевозить грузы, но и атаковать врага беспилотниками благодаря специальной пусковой установке.