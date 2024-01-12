"Барс", "Тор-М1" и "Пика-М": комплекс РТР "Архонт" успешно поохотился на технику ВС РФ

Главной функцией нового комплекса является своевременное обнаружение, идентификация и отслеживание радиотехнических средств воздушного, наземного и морского базирования, которые применяют оккупанты.

В районе зоны боевых действий успешно применили компактный мобильный комплекс радиотехнической разведки "Архонт", который выявил радары, надводные и воздушные цели российских оккупантов. Об этом написал представитель компании-разработчика "Инфозащита" Антон Щербаков на сайте DOU.

Комплекс состоит из постов, которые объединены в радиопеленгаторную сеть и работают в пассивном режиме, чтобы не быть обнаруженными вражеской радиоразведкой. В комплексные реализовано отечественное программное обеспечение для выполнения ряда различных задач (обработки сигналов, идентификации, классификации и т.д.). Также в программном обеспечении реализованы элементы искусственного интеллекта. Они позволяют оператору получать привязку к конкретным источникам радиоизлучения и совершенствовать процесс выполнения поставленных задач.

Главной функцией нового комплекса является своевременное обнаружение, идентификация и отслеживание источников электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Это позволяет выполнять задачи по разоблачению вражеских радиотехнических средств воздушного, наземного и морского базирования и адекватно реагировать на оперативную ситуацию.

Кроме того, комплекс "Архонт" уже используется для обнаружения сигналов вражеского оружия в квадрате, расположенном неподалеку от зоны боевых действий, и список его "целей" сейчас довольно обширный. Среди техники противника, которую удалось запеленговать РТР-комплексу, производитель называет:

радиолокационные станции (радары 1Л117, РЛС 96Л6Е (входит в состав ЗРК С-300), РЛС из состава ЗРК "Тор-М1);

многочисленные надводные цели в акватории Черного моря;

воздушные цели (радар М402 "Пика-М" на Су-34; РЛС Н011Р "Барс" на Су-30).

Оба проекта — наземный и воздушный, сейчас находятся на стадии развития и усовершенствования. После того как будут учтены все замечания и внесен ряд усовершенствований, военные получат эти средства для выполнения задач, связанных с выявлением местоположения вражеских радаров, что будет способствовать их дальнейшему поражению.

Так выглядит мобильный комплекс радиотехнической разведки "Архонт"

Разработчик отмечает, что насыщение войск такими системами поможет более эффективно уничтожать технику, представляющую ценность для противника, в том числе радары ПВО, которые значительно дольше, дороже и сложнее ремонтировать. В "Инфозащите" считают, что, если будет уничтожено значительное количество радаров, это может стать переломным моментом в войне, поскольку даст нашим ВВС преимущество в небе.

Напомним, в августе 2023 года в Украине испытали еще одну разработку "Инфозащиты" — комплекс Gekata. Разработчики утверждают, что модуль Gekata гораздо функциональнее зарубежных аналогов, ведь может выполнять сразу несколько задач, а не одну. Авиационный комплекс радиотехнической разведки Gekata, интегрированный в беспилотный комплекс PD-2 от другой украинской компании "Укрспецсистемз".

В это же время эксперты объяснили, зачем комплекс Gekata нужен ВСУ. Система на базе беспилотников может "охотиться" на российское военное оборудование на всей оккупированной территории Украины, включая Крым.