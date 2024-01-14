Карусель дронов: Рогозин пожаловался на украинские FPV и пригрозил расстрелом "перекупам" в РФ

Большое количество украинских дронов усложнило жизнь российским военным на фронте. Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ должна "отвечать" на это отменой бюрократических процедур и "санкциями" в отношении граждан, которые на интернет-платформах завышают цены на беспилотные аппараты.

Бывший глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от так называемой "исполнительной власти" Запорожской области Дмитрий Рогозин пожаловался на большое количество украинских дронов на фронте. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"По всему Запорожскому фронту — карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов непомерно. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо — все аж жужжит", — сказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, у въезда в село попарно дежурят украинские FPV-дроны — один сразу атакует, а другой фиксирует поражение и атакует тех, кто пришел на помощь пострадавшему. Рогозин утверждает, что во многих украинских военных соединениях и подразделениях изменен штат, и почти каждый пехотный взвод имеет свое отделение операторов БПЛА. Кроме этого, он рассказал, что украинские военные атаковали одно из российских подразделений. В частности, за полчаса прилетело 25 дронов-камикадзе, из которых 14 якобы преследовали одну БМП.

"Если для них цена цели выше потери двух десятков FPV-дронов, они их не жалеют. И они у них есть в избытке", — отметил он.

Рогозин сообщил, что ротация российских военных на позициях стала непростой задачей. Для этого враг начал пользоваться непогодой, однако с наступлением холодов она редкость.

Он заявил, что российская армия якобы должна реагировать на такое количество украинских дронов. Дмитрий Рогозин отметил, что якобы нужно блокаторы FPV-дронов, в частности для защиты колонн во время движения. Кроме этого, он хочет, чтобы ВС РФ имели избыток собственных дронов по всему фронту, а именно, чтобы БПЛА были как массовый расходный материал. А для производства нужно количества нужно снять "все бюрократические ограничения и проволочки и применить меры господдержки к производителям", которых должно быть много, а не только "избранно-назначенных".

Рогозин отметил, что российские перекупы завышают цены на беспилотные аппараты.

"Достаточно сравнить с тем, что указано на AliExpress, и понять, наконец, как правило, мы имеем дело с преступными спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, нужно расстреливать", — добавил он.

Напомним, 13 января вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы могут пройти бесплатный курс по самостоятельной сборке FPV-дронов в домашних условиях.

10 января в Defense Express со ссылкой на специалиста связи, РЭБ и РЭР Сергея "Флеша" Бескрестнова сообщили, что враг начал использовать FPV-дроны с машинным зрением. В частности, это позволяет БПЛА автоматически держать цель в перекрестке и двигаться в его направлении.