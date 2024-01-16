ВС РФ в Донецкой области вербуют женщин в подразделение дронов: обучили 1000 операторов, — ISW

По данным аналитиков, подразделение "Гудвин" операторов БПЛА готовит с 2015 года. Вербуют женщин, которые демонстрируют внутреннюю готовность.

В оккупированной части Донецкой области российские войска создают женское подразделение операторов дронов. Командующий подразделения "Гудвин" 15 января объявил, что новое подразделение уже пополнили две женщины. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 15 января.

В "Гудвин" утверждают, что с 2015 года военные из подразделения уже подготовили более 1000 операторов дронов. Сообщается, что вербуют женщин, которые демонстрируют внутреннюю готовность.

Представительство президента Украины в Крыму 15 января сообщило, что российские силы организовали тренировочный лагерь на старом винодельном заводе, которые длительное время оставался закрытым. Сообщается, что в лагере до 120 новобранцев, до пяти грузовиков, которые перевозят российский персонал и боеприпасы, и два других грузовика.

Напомним, что российские войска продвинулись в районе Донецка и Крынок. Сложные погодные условия мешают передвижению украинских лодок на левом берегу Херсонской области.

Также сообщалось, что, по информации DeepState, под Авдеевкой ВС РФ пошли на прорыв колонной техники.

Ночью 16 января в Белгороде и Воронеже прогремели взрывы, есть пострадавшие. По данным Минобороны РФ, в двух регионах над Воронежской областью ликвидированы украинские дроны: пять уничтожили и три перехватили, еще четыре сбиты над Белгородской областью. В городах повреждена инфраструктура.