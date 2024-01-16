"Устраивают ковровые бомбардировки": Россия пугает новыми ударными дронами "Инферно"

Беспилотник не только умеет метать боеприпасы, подобно самолету, но и не зависает для этого над окопами, поэтому бойцам ВСУ трудно сбить угрозу из стрелкового оружия.

Российским оккупантам доставили в зону боевых действий в Украине сотни новых беспилотников "Инферно", которые якобы уже устраивают "ковровые бомбардировки" позиций Сил обороны. Об этом сообщило РИА Новости во вторник, 16 января со ссылкой на разработчиков дрона — компанию "Рустехдрон".

Эти дроны оснащены девятью слотами для сброса гранат, что позволяет выполнять бомбардировки аналогично большой авиации. Компания-разработчик "Рустехдрон" указывает, что беспилотник эффективен против живой силы и легкобронированной техники. Его выживаемость обеспечивается за счет наличия направленной вниз бомбардировочной камеры, которая позволяет бросать бомбы в движении, и поэтому БПЛА не нужно зависать над окопами. Это резко повышает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно сбить из стрелкового оружия. Дрон может нести четыре килограмма боевой нагрузки, включая гранаты и боеприпасы с осколочными и кумулятивными боевыми частями.

Технические характеристики БПЛА "Инферно":

тип — FPV-дрон с функцией бомбометания;

вес полезной нагрузки — 4 кг;

полезная нагрузка — гранаты ВОГ-17, ГП-25, осколочные и кумулятивные боеприпасы;

радиус действия — 5 км.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, почему ВС РФ имеют преимущество в FPV-дронах. По мнению экспертов, основная причина в том, что производством таких беспилотников у противника поставлено "на поток" и контролируется государством.

А в конце ноября 2023 года мы писали о том, что Россия применяет в Украине рои новых дронов Z-53. Система автоматического наведения, которой оснащены беспилотники, делает удары дронов более скоординированными и точными.