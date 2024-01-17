Россиян на фронте донимают украинские комплексы "Пластун": как увеличивают потери РФ (видео)

Системы РЭР позволяют мониторить обстановку и поражать вражеские позиции на большом расстоянии от фронта.

Российские пропагандисты говорят о проблеме связи и утверждают, что Силы обороны Украины активно используют средства радиоэлектронной разведки на поле боя. Особенно они обращают внимание на комплекс "Пластун" от украинской компании "Инфозащита" и отмечают высокую насыщенность этими системами на линии боевого соприкосновения, пишет медиа Defense Express.

Россияне жалуются, что украинские военные имеют возможность наблюдать ситуацию на глубине от 5 до 20 км с высокой точностью, а также прослушивать тактические радиосети благодаря отечественному пеленгационному комплексу. После обнаружения целей Силы обороны могут наносить по ним удары разными средствами ведения огня, а затем использовать беспилотные летательные аппараты для дополнительной разведки и корректировки.

Что известно о комплексе PLASTUN-RP3000

Это малогабаритный тактический пеленгационный комплекс, который исполняет такие задачи, как пеленгование систем связи, обнаружение сигналов (в том числе с ППРЧ), определение местоположения и отображение координат источника радиоизлучения в режиме реального времени с целью создания и актуализации карты радиоэлектронной обстановки. Украинские военные с помощью этого комплекса также могут обмениваться данными по защищенному каналу связи в режиме реального времени для согласования информации о расположении и характеристиках обнаруженных источников радиоизлучения.

Среди преимуществ PLASTUN-RP3000 производитель выделяют следующие:

пеленгацию ППРЧ и широкополосных сигналов;

низкую инструментальную погрешность отклонения пеленга;

защищенный канал связи;

регистрацию кратковременных сигналов, не заметных при визуальном наблюдении, или слабых сигналов, скрывающихся под уровнем шума;

комплекс состоит из двух полу-комплектов PLASTUN-RP3000, обеспечивающих определение координат источника радио-излучения на карте;

синхронное пеленгование с высокой точностью синхронизации полукомплектов комплекса;

украиноязычный интерфейс и интуитивное управление;

автоматическую диагностику комплекса и поиск неисправных узлов.

Украинские военные с помощью этого комплекса также могут обмениваться данными по защищенному каналу связи в режиме реального времени Фото: НВЦ "Інфозахист"

Походной вариант комплекса может работать автономно до восьми часов. А благодаря модульности, габаритам и значительной энергоавтономности техники достигается высокая мобильность групп тактической радиоразведки. В сложенном состоянии комплекс может быть размещен в двух рюкзаках (общим весом до 39 кг), обеспечивая дополнительное удобство и скрытность при перемещении. Это позволяет развернуть пеленгационный комплекс в точке наиболее выгодного размещения и оперативно собрать необходимые разведданные.

Так выглядит походной вариант пеленгационного комплекса PLASTUN-RP3000 Фото: НВЦ "Інфозахист"

Технические характеристики PLASTUN-RP3000:

диапазон рабочих частот — 25-3000 МГц;

инструментальная погрешность отклонения пеленга — меньше 0,5°;

скорость сканирования — более 2 ГГц/с;

односигнальный динамический диапазон — более 80 дБ;

полоса мгновенного обзора — 20 МГц;

разрешающая способность по частоте при панорамном пеленговании — 12,5 кГц;

минимальное время пеленгации — менее 15 мс;

время развертывания системы — до 20 мин.

Напомним, в октябре 2023 года мы писали о том, что в Украине разработали уникальную систему борьбы с РЭБ и БПЛА. Система пеленгаторов ETER от Falcons представляет собой ряд пеленгаторов, которые могут определять местонахождение устройств, излучающих радиосигналы.

А в мае 2022 года стало известно о том, что инженеры создали идеальный пеленгатор, который следит за врагом, но не уловим для него. Небольшой сенсор предупреждает о приближении вражеской техники. Его можно установить на штатив, разместить на транспорте или запустить вместе с дроном.