Военные впервые применили лазерное оружие DragonFire: один выстрел стоит 475 грн (видео)

Лазерная установка стреляет с высокой точностью и может попасть в монету с расстояния в один километр.

Недавно на полигоне Министерства обороны Великобритании впервые испытала в деле систему лазерного энергетического оружия DragonFire, поразив воздушные цели. Дальность действия системы засекречена, но она может поразить любую видимую цель, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

Энергетическое оружие лазерного наведения может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы буквально прорезать цель насквозь, что приводит к разрушению ее структуры. Плюс еще и в том, что DragonFire можно устанавливать на самые разные платформы. Лазерная установка стреляет с высокой точностью, эквивалентной попаданию в монету достоинством 1 фунт стерлингов с расстояния в 1 км, говорится в сообщении, при чем каждый выстрел обходится дешево.

Репортаж о DragonFire

В течение 10 секунд лазерное оружие потребляет столько же энергии, сколько обычный обогреватель потребляет в течение часа. Таким образом, установка может стать недорогой альтернативой существующим системам ПВО. Стоимость эксплуатации лазера обычно составляет менее 10 фунтов стерлингов за выстрел (475 грн — ред.).

DragonFire было разработано в Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl) по заказу Министерства обороны Великобритании и в партнерстве с такими компаниями, как MBDA, Leonardo и QinetiQ.

"И армия, и Королевский флот рассматривают возможность использования этой технологии для расширения возможностей противовоздушной обороны", — говорится в материале.

Как работает лазерная установка DragonFire

Согласно заявлению Министра обороны Великобритании Гранта Шаппа, этот тип передового вооружения может произвести революцию на поле боя, уменьшив зависимость от дорогих боеприпасов, а также снизив риск сопутствующего ущерба. Инвестиции в передовые технологии, по его мнению, имеют решающее значение в борьбе с конкурентами, помогая стране сохранять преимущество и обеспечивать безопасность нации.

Министр остался доволен тем, что DragonFire смогла эффективно отслеживать быстро движущиеся воздушные и морские цели и поражать их с очень высокой точностью, находясь от них на большом на расстоянии.

Лазерная установка DragonFire работает по целям Фото: gov.uk

Минобороны недавно объявило о своем намерении профинансировать многомиллионную программу по переводу лазерной технологии из "лаборатории" на поле боя. Отметим, что Великобритания уже вложила в проект DragonFire 100 млн фунтов стерлингов (4,7 млрд грн — ред.).

Гендиректор Dstl доктор Пол Холлинсхед считает, что эти испытания позволили оценить возможности лазерного оружия на практике и улучшить понимание, по каким целям оно работает наиболее эффективно. В свою очередь, Шимон Фима, директор стратегических программ Министерства обороны, заявил, что испытания DragonFire на Гебридских островах продемонстрировали боеспособность лазерной установки и что Министерство обороны Великобритании продолжит инвестировать в эту революционную технологию с тем, чтобы поставить ее на вооружение.

Ранее мы сообщали о том, что появилось лазерное оружие для уничтожения роев БПЛА. Новейшая лазерная система, устанавливаемая на бронемашину Wolfhound, специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотным летательным аппаратам.