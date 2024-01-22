"ШаБля", "Скорпион" и "Фантом": как украинские роботы воюют вместо солдат ВСУ (видео)

Некоторые автономные машины украинцы разработали еще в период АТО, но большинство из них появились именно после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

За 23 месяца полномасштабной войны России с Украиной на поле боя все более весомую роль приобретают различные беспилотные роботизированные системы, которые заменяют человека и таким образом позволяют ВСУ сохранить личный состав без потери качества проведенных операций. Сейчас украинские воины на линии фронта используют много наземных беспилотников, среди которых — роботизированная турель, разведывательная беспилотная платформа, многофункциональные наземные дроны, а Фокус рассказывает о них подробнее.

Роботизированные турели "ШаБля"

"ШаБля" — это дистанционно-управляемые боевые модули украинского производства. Турель действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизни защитников. Турель разработана под 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКТ). Огневой комплекс на позиции ставят с тремя коробами патронов: на 250, 450 и 600 патронов. "ШаБля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться по сетевому кабелю либо через Wi-Fi.

Украинские воины уже используют на фронте пулеметную турель "ШаБля", установленную на автоматизированную платформу "Рысь", которая перевозит эту пулеметную установку. Отметим, что в конце сентября 2023 года эту роботизированную установку Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации.

Первая украинская роботизированная дистанциооная турель была официально допущена к эксплуатации Фото: Telegram/Федоров

Разведывательная платформа GNOM

Беспилотная роботизированная платформа GNOM имеет многофункциональные возможности. Она предназначена для наблюдения, разведки, доставки боеприпасов, пищи и эвакуации раненых, а также обеспечения увеличенной дальности радиосвязи и управления. Благодаря своим небольшим размерам и почти бесшумному движению, GNOM может осуществлять скрытое наблюдение с помощью камеры с круговым обзором. Его технические характеристики позволяют вести разведку на расстояние до 5 км. Благодаря своим оптимальным размерам и подъему груза, он может доставлять боеприпасы и еду без лишних рисков для персонала в условиях боевых действий. Кроме того, GNOM может транспортировать раненых с помощью специальной тележки. Важной возможностью GNOM является его способность принимать, усиливать и передавать радиосигнал, что позволяет ему выступать как репитер. Эта возможность особенно полезна при использовании нескольких GNOM для развития сети беспилотных систем и координации действий подразделений.

Технические характеристики роботизированной платформы GNOM

ходовая часть — колесная, 4 х 4;

привод — электрический;

тип батарей — Li-ion, 7.6 В;

емкость батареи — 60 А·ч;

дальность управления — < 5 км;

канал связи — WiFi 5 ГГц, Private LTE (опционально);

рабочая температура — от -25 до +60 Сº;

масса — 50 кг.

Роботизированный комплекс "Скорпион-2"

Многофункциональный наземный дрон "Скорпион-2", который может стать эффективным средством для ослабления и поражения сил противника. Технические характеристики этого робота включают снаряженную массу 750 кг, ширину 1,2 м, длину 2 м и дальность управления до 2 км. Он оснащен 12,7 мм пулеметом и может стрелять на расстояние до 2 км с безопасного расстояния для оператора.

Робот может быть модифицирован для использования различных калибров оружия, включая автоматические гранатометы. "Скорпион-2" может также выпускать дроны, которые будут патрулировать территорию, обнаруживать цели противника и атаковать их. Он также может перевозить дроны-камикадзе для уничтожения вражеской техники. Разработчики оснастили робота уникальной системой навигации, которая позволяет ему возвращаться на исходную позицию, даже если российские силы применяют импульсные посторонние эффекты для "заглушения" беспилотника. "Скорпион-2" может выполнять боевые задачи, такие как огневое сопротивление, разведка боем, логистические задачи, оборона и штурм, работа как в команде с пехотой, так и с другими роботами-сателлитами, обнаружение и атака целей.

"Именно в оборонительных операциях эта вещь может помогать достаточно сильно, потому что дистанция управления — 1000-2000 метров, то есть оператор будет находиться в относительной безопасности. Это очень важно для сохранения именно человеческого ресурса", — отметил представитель компании-создателя TEMERLAND, рассказывая журналистам об этом беспилотнике.

Мини-бронетранспортеры "Фантом"

Технику презентовал госконцерн "Укроборонпром" презентовал на выставке "Оружие и безопасность" в октябре 2016 года. "Фантом" – это дистанционно управляемый мини-бронетранспортер. Дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 км. Запас хода составляет до 20 км, управление осуществляется по защищенным радиоканалам или через волоконный кабель длиной 5 км.

Несколько позже была представлена модифицированная версия наземного беспилотника — "Фантом-2". Этот робот построен на базе 4-осного шасси, также предусмотрено оснащение гусеницами. Запас хода новой беспилотной машины достигает 130 км, скорость — до 60 км/ч, мощность гибридного двигателя — 80 кВт. Общий вес — 2,6 т. Управление осуществляется с помощью защищенного канала радиосвязи с радиусом действия до 20 км или через оптоволоконный кабель длиной 5 км. Одна из основных отличительных особенностей — удлиненная платформа, позволившая увеличить полезную нагрузку и разместить более мощные боевые модули.

Платформа "Дельта"

DELTA — это современная онлайн-система, позволяющая в режиме реального времени отслеживать обстановку на поле боя и просматривать данные о противнике на цифровой карте. В частности, она собирает, обрабатывает и отображает информацию о силах противника. Система используется для координации действий подразделений Сил обороны и планирования боевых задач и операций. Платформа была разработана Центром инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины и внедрена в Вооруженные силы Украины 4 февраля 2023 года.

Система может быть использована на любом устройстве, будь то ноутбук или мобильный телефон. Она также имеет средства для мониторинга подозрительной активности и предотвращения кибератак противника на систему.

"Благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле боя с расположением вражеских сил. К платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и тому подобное. Delta — важный компонент при планировании военных операций", — объяснял вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, в конце декабря 2023 года мы писали о том, что украинские военные получат роботизированные боевые машины RCV. Роботы будут использоваться для таких задач, как стрельба из пулемета, минометная атака и создание дымовой завесы.

А в октябре 2023 года СМИ писали о том, что у США появилась новая оборонная концепция, согласно которой роботы будут прорывать оборону противника вместо солдат. По плану боевые отряды из троих человек будут передвигаться в броневике и управлять двумя боевыми роботами, идущими впереди в атаку.