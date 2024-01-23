"Удается влиять": эксперт рассказал, как системы РЭБ могут подавлять российские ракеты

Определенные намеки от Воздушных сил Украины, как отметил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков, дают понять, что уровень качества российских ракет снизился.

Украинские средства РЭБ способны влиять на российские ракеты, но это пока очень сложно и зависит от типа оружия. Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, сообщил подробности NV.

Специалист рассказал, что российская крылатая ракета Х-101 имеет систему DSMAC. Во время полета она снимает под собой поверхность рельефа и сравнивает ее с эталонными изображениями в памяти. Влиять средствами РЭБ, по его словам, на систему DSMAC невозможно.

Что касается баллистических ракет вроде "Искандера", как отметил эксперт, в них функционирует инерциальная и спутниковая системы. Повлиять на баллистическую ракету, когда она заходит на цель, сложно.

Далее специалист анализировал противокорабельную ракету "Оникс". Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Это же самое касается и классической противокорабельной ракеты Х-22.

"Если не ошибаюсь, командование Воздушных сил ВСУ намекало, что на такие головки самонаведения удается влиять", — пояснил Катков.

Специалист обратил внимание и на зенитные ракеты для ЗРК С-400 и С-300. В них используют радиокомандную систему наведения.

"Возможно ли воздействовать средствами РЭБ на эту систему? В теории — возможно, а как на практике — я не знаю", — говорит Катков.

Аналитик отметил, что определенная информация от Воздушных сил дает понять, какого качества является уровень российских ракет. По его мнению, этот показатель снизился.

"А это означает, что их системы, вероятно, становятся более уязвимыми к воздействию средств РЭБ", — резюмирует собеседник издания.

Также Катков напомнил, что в БПЛА Shahed-136 главной системой навигации является спутниковая. В этом дроне без нее работает только примитивная инерциальная система, фактически автопилот, которая по дальности имеет оценочную погрешность 5%.

Напомним, 22 января издание Newsweek сообщило, что Китаю российские "Кинжалы" в битве с Patriot КНР не понравились. Китайские наблюдатели считают, что эти ракеты не являются тем оружием, которое изменит правила игры и не оправдают надежд Кремля.