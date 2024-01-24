Уничтожили вражескую "Планету": украинские хакеры взломали важный стратегический объект РФ

По данным военной разведки, кибератака повредила 280 серверов и 200 миллионов гигабайт данных, в результате чего парализована работа суперкомпьютеров, которые предоставляли данные для планирования военных операций.

Украинские хакеры из группы "BO Team" осуществили масштабную кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета". В результате атаки было уничтожено 280 серверов, на которых хранились около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных. Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

По данным военной разведки, этот центр является одним из крупнейших в России и занимается приемом и обработкой данных со спутников. Его продукция используется более чем 50 государственными субъектами, в том числе Министерством обороны, Генеральным штабом и службами МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В ГУР отмечают, что уничтожение базы данных центра "Планета" нанесет серьезный ущерб российским военным. Без этих данных российские войска будут лишены возможности эффективно планировать свои действия и прогнозировать погоду.

Последствия атаки:

Потеряны метео- и спутниковые данные, которые использовались Министерством обороны и МЧС России для планирования операций и ведения боевых действий.

Парализована работа суперкомпьютеров, которые использовались для обработки данных со спутников.

Повреждены системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирования экстренного электропитания здания центра.

Полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове "Большевик", которая выполняет важные задачи в военной сфере.

"Работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, — парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме. Один такой вычислительный девайс вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против России повторно получить такой софт фактически невозможно", — пояснили в ГУР.

Кроме того, вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирования экстренного электропитания здания центра.

"В общем десятки стратегических компаний РФ, которые работают на "оборонку" и играют ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, длительное время будут оставаться без критически важной информации и сервисов", — добавили в ГУР.

Напомним, 9 января группировка Blackjack проникла на серверы оператора интернет-телевидения М9ком. Тогда уничтожили 20 терабайтов информации и оставили без телевидения жителей Москвы и Московской области.

Напомним также, что в СБУ ранее говорили что злоумышленники, устроившие глобальный сбой в работе украинского оператора мобильной связи "Киевстар" имели доступ к его системе минимум с мая прошлого года.