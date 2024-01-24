ВСУ получают сотни дронов Vector, чтобы уничтожать россиян ночью: в чем их секрет (видео)

Производитель улучшил свои беспилотники с искусственным интеллектом, получив отзывы от украинских военных.

Немецкая компания Quantum Systems втрое увеличила поставки в Украину беспилотных летательных аппаратов Vector. По словам представителей компании, спрос обусловлен необходимостью киевских войск находить противника в темное время суток, сообщает медиа Defense News.

Руководители компании отказались сообщить, какие подразделения украинских вооруженных сил используют дроны, сославшись на оперативную безопасность, сказав лишь, что эти подразделения хорошо известны в украинском спецназе благодаря своим возможностям работы в ночное время.

Известно, что мюнхенский производитель осуществил первую поставку из 40 беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия Vector в Украину в 2022 году. Это было примерно в то время, когда российские войска пытались продвинуться вглубь украинской территории, форсируя реки и другие водоемы. Именно в это время (в мае 2022 года) Vector и прошел свое "боевое крещение": беспилотник хорошо показал себя во время боя под Северским Донцом. Тогда он сумел выполнить боевые задачи, несмотря на сложные условия (высокую задымленность территории) и работу российских систем РЭБ. После этого заказы на немецкий беспилотник только увеличились: в январе 2023 года ВСУ заказали 105 беспилотников, а уже в мае — 300 дронов.

Более того, производитель продолжает улучшать конструкцию и технические характеристики своего БПЛА, опираясь уже на отзывы украинских операторов дронов. Для них создали даже канал Signal, в котором около 200 "дроноводов" обмениваются опытом использования Vector в боевых условиях. На основе полученных отзывов создатели беспилотников внесли улучшения по трем направлениям: обновление программного обеспечения, увеличение времени автономной работы на один час и аппаратные изменения Последние помогли стабилизировать вертикальный взлет и посадку дронов, что позволило им безопасно приземляться в различных условиях.

Vector — это БПЛА самолетного типа с системой вертикального взлета и посадки и большим временем работы

"Мы также работаем над расширением возможностей искусственного интеллекта Vector, чтобы он мог лучше подключаться и интегрироваться с системами управления боем и ударными беспилотниками, а также над увеличением количества датчиков и радарных элементов, чтобы они могли лучше обнаруживать артиллерийский огонь", — приводит медиа слова директора с продаж компании Свена Крука.

СМИ также отмечает, что у Quantum Systems уже есть учебный и логистический центр в Украине, где 200 операторов прошли обучение с помощью 15 украинских инструкторов. Теперь руководители компании хотят сделать следующий шаг — заключить соглашение о создании завода по производству запасных частей в Украине. По словам представителей компании, местное присутствие позволит ускорить техническое обслуживание беспилотников Vector и ускорить цикл разработки новых функций.

Что известно о беспилотниках Vector

Vector — это БПЛА самолетного типа с системой вертикального взлета и посадки и большим временем работы (до 2 часов). Они могут использоваться для разведки, определения обстановки, картографирования, оценки боевого ущерба, поиска и спасения, охраны конвоев и высокопоставленных лиц.

Беспилотники оснащены двойными электрооптическими и тепловизионными камерами для дневного и ночного наблюдения. Изображения передаются в режиме реального времени по зашифрованной IP-сети на несколько наземных пунктов управления на расстоянии до 15 километров. Дроны также оснащены искусственным интеллектом, который использует специальные алгоритмы для автоматического анализа изображений, обнаружения, идентификации и отслеживания объектов и передачи ценной информации наземным подразделениям.

Беспилотник хорошо показал себя во время боя под Северским Донцом

Технические характеристики БПЛА Vector:

размах крыльев — 2,8 м;

взлетный вес — до 7,4 кг;

продолжительность полета — до 120 мин;

дальность связи — 15 км с планшетом или 25 км с секторными антеннами;

крейсерская скорость — 54-90 км/ч;

сопротивление ветру — до 12 м/с.

Напомним, в декабре 2023 года мы писали о том, что в Украине будут делать немецкие дроны Vector. Наличие базы в Украине позволит инженерам совершенствовать и без того полезные беспилотники и быстрее поставлять их украинской армии.

Кроме того в конце августа мы писали о том, что ВСУ передают разведчик-трансформер Vector. Главной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.