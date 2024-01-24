Смартфон Minimal: физическая клавиатура, экран на электронных чернилах, 4 дня без подзарядки

Компания Minimal предлагает телефон, который не вредит глазам и работает без подзарядки в разы дольше, чем многие другие.

Смартфон Minimal может стать альтернативой для тех, кому надоели яркие дисплеи, отсутствие клавиатуры и множество развлечений в современных телефонах. О необычной модели сообщил сайт TechSpot.

Смартфон простой и эффективный в качестве средства связи. Он имеет полную физическую клавиатуру QWERTY и дисплей E-Ink, который, по словам компании, уменьшает нагрузку на глаза и способствует здоровому сну. Внешне он очень напоминает телефоны BlackBerry, которые были суперпопулярными в США и исчезли в эру iPhone и Android. В рекламном ролике компания называет современных людей узниками смартфонов.

Рекламный ролик Minimal

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4000 мАч, который может работать до четырех дней без розетки. Благодаря быстрой зарядке запас энергии можно восстановить устройство всего за час или получить 80% заряда за 30 минут. Он работает под управлением собственной операционной системы, но непонятно, базируется она на Android или другой платформе.

Кроме нескольких рендеров, трейлера и целевой страницы с возможностью присоединиться к списку ожидания, деталей об аппарате практически нет. Также почти ничего не известно и о бренде Minimal. Последний факт несколько озадачивает: в этих источниках упоминается не менее пяти различных вариантов названия бренда — Minimal, Mnml, Miniimal, Minml и Miniml. Сайт TechSpot считает, что здесь может быть какой-то маркетинговый ход, языковая особенность или небрежность, но потенциальному клиенту компании не помешает осторожность. Комментаторы отмечают, что проект похож на попытку фишингового сбора данных.

Это далеко не первая попытка создать минималистичный смартфон. Но учитывая такую потребность стоит рассмотреть распространенную альтернативу в виде обычного кнопочного телефона. Они все еще популярны, существует много моделей разных производителей. Также можно просто отключить различные функции на обычном смартфоне — это тоже добавит ему автономности.

Фокус писал, что американская компания разыгрывает 10 000 долларов среди тех, кто решится месяц не пользоваться смартфоном. Производитель исландских йогуртов Siggi's Dairy разыгрывает и другие призы, включая свою съедобную продукцию. Принять участие в розыгрыше можно до 31 января, но для этого надо быть гражданином США.