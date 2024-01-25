Украина осуществила кибератаки на оборонные предприятия РФ: ISW проанализировал действия хакеров

Украинские хакеры уничтожили базу данных, которая содержала два петабайта (два миллиона гигабайтов) информации, потенциальная стоимость которых может превышать десять миллионов долларов, рассказали аналитики.

Украинские хакеры совершили кибератаку на российскую разведывательно-коммуникационную инфраструктуру, в результате чего была уничтожена база данных, которая обрабатывала спутниковые данные и создавала продукты для более 50 государственных учреждений РФ. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 января.

"Украинские хакеры совершили успешную кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета", в частности на базу данных, серверы и суперкомпьютеры центра", — говорится в сообщении.

По информации ГУР, во время хакерской атаки была уничтожена база данных, которая получала и обрабатывала спутниковые данные и создавала продукты для более 50 государственных учреждений России — Министерство обороны, Генеральный штаб, Министерство внутренних дел. Кроме этого, база содержала два петабайта (два миллиона гигабайт) данных, потенциальная стоимость которых может превышать десять миллионов долларов.

Также атака хакеров привела к неработоспособности суперкомпьютеров центра и невозможности их полного восстановления. Также из строя были выведены серверы и физическая инфраструктура центра. В результате десятки стратегических оборонных предприятий России остались без "критически важной информации".

Также по информации ГУР МОУ от 23 января, неизвестные "кибердобровольцы" атаковали российский интернет-провайдер "Акадо-телеком", обслуживающий Администрацию президента РФ, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны, органы управления Московской области, российский государственный банк "Сбербанк". Атака вызвала масштабный сбой в Интернете 21 и 22 января.

Напомним, 24 января в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины сообщили, что украинские хакеры из группы "BO Team" совершили кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета". Была уничтожена база данных, в результате это нанесет ущерб военным РФ.

9 января стало известно, что хакеры из группировки Blackjack взломали московский интернет-провайдер М9ком и снесли его серверы. В частности, было удалено 20 терабайт данных.