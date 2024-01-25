Сервисы "Нафтогаза Украины" и "Газсетей" легли после кибератаки: что известно

Хакеры совершили масштабную атаку на дата-центр, который используют компании. Из-за этого их сайты и колл-центр не работают.

Сервисы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и службы "Газсети" не работают после хакерской атаки. Об этом 25 января сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Один из дата-центров, который используют компании, подвергся масштабной кибератаке. Из-за этого веб-сайты и колл-центр сейчас не работают.

"О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно. Спасибо за понимание!", — отметили в "Нафтогаз Украины".

Сайт компании "Нафтогаз Украины" Фото: Скриншот Публикация комании "Нафтогаз Украины" в соцсетях Фото: Скриншот

Пресс-служба "Газсетей" выпустила похожую публикацию: сообщила об атаке хакеров и пообещала проинформировать о возобновлении работы сервисов дополнительно.

Публикация комании "Газсети" в соцсетях Фото: Скриншот

В Киберполиции на момент публикации материала не прокомментировали событие.

Напомним, Минобороны Дании пообещало передать Украине 13,3 миллиона долларов на укрепление киберзащиты. Средства были выделены под эгидой ІТ-коалиции для Украины, которую возглавляют Эстония и Люксембург. Туда также входят Исландия, Италия, Латвия, Литва и Нидерланды.

Украинские хакеры устроили масштабную кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета". Им удалось уничтожить 280 серверов и примерно 200 миллионов гигабайт данных. В ГУР объяснили, что в результате атаки десятки российских стратегических компаний длительное время будут "парализованы". Они работают на оборонную сферу РФ и играют ключевую роль в поддержке оккупантов.