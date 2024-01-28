Сбиваются с курса и падают в поле: как секретная система "Покрова" защищает Украину от ракет

Специалисты Сил обороны научились с помощью средств РЭБ тонким воздействием менять направление и высоту полета российских ракет, не давая попасть по цели. Это уже работает, но без традиционных средств ПВО пока все равно не обойтись, говорят военные.

В Украине начала работать таинственная система радиоэлектронной борьбы "Покрова", которая борется с ракетами и беспилотниками, запущенными войсками России. Фокус разбирался, как она работает и насколько украинцы теперь могут чувствовать себя в безопасности.

13 января Воздушное командование "Юг" отчиталось, что Силы обороны сбили 40 воздушных угроз, 3 из которых — БПЛА "Шахед", остальные — ракеты разных типов. По словам пресс-службы, 20 средств не долетели до своих целей из-за работы РЭБ. Это сообщение вызвало много вопросов, ведь раньше о подобных случаях не сообщалось (после тоже). В частности, возник вопрос о том, как именно можно воздействовать на ракеты и почему этого не делали раньше.

Спасительная "Покрова": как работает сеть РЭБ

По словам украинского военного, эксперта по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", всему "виной" новая украинская система "Покрова". В эфире национального телемарафона 25 января Флэш напомнил, что об этой государственной программе уже рассказывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а после упоминало и Минобороны, хотя подробности держали в секрете. Сергей Бескрестнов представил "Покрову" как комплекс мер и устройств, направленных на подавление систем спутниковой навигации. Они эффективны в первую очередь против ударных беспилотников, но воздействуют и на ракеты.

"Когда мы говорим про РЭБ, крылатые ракеты и беспилотники, то говорим об очень тонкой прослойке РЭБ, которая воздействует на системы спутниковой навигации — это GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Все понимают, что ударные беспилотники, в том числе "Шахеды", летают по нашей территории, ориентируясь на систему спутниковой навигации. Если сигналов со спутников не будет, то "Шахед" просто не будет понимать, куда ему лететь. Точно такая же ситуация с крылатыми ракетами", — объяснил военный.

Чтобы такая система работала, она должна плотно покрывать всю территорию Украины, а для этого специальные устройства нужно равномерно разместить сеткой через каждые 30–100 км и централизованно ими управлять. В случае воздушной тревоги сеть РЭБ включается по всей стране или в отдельных регионах, чтобы подавлять сигналы наведения. Поэтому при подавлении спутниковой навигации, российская крылатая ракета не упадет камнем, а продолжит лететь.

"Высший пилотаж" технологии РЭБ — не просто "ослепить", а изменить направление или высоту крылатых ракет или беспилотников. Крылатые ракеты имеют встроенную автономную систему навигации (инерциальную), не зависящую от спутников, благодаря этому они летали и попадали еще до того, как появилась спутниковая система GPS. Современные же ракеты параллельно используют несколько технологий наведения, а главная из них — инерциальная. Она сама проводит расчеты, используя показатели разных датчиков.

"Силы обороны, тонко воздействуя средствами РЭБ, могут отклонить ракету на определенное расстояние, в том числе и по высоте. Таким образом она упадет в поле, где никому не навредит", — сообщил Сергей Бескрестнов.

Он добавил, что Россия работает в том же направлении, закрывая подобными средствами Москву, Московскую область, а потом и другие регионы. Именно по этой причине в последнее время меньше украинских дронов долетают до целей на российской территории. Систему, подобную "Покрове", россияне применяют и в Калининграде, из-за чего страны Европы жалуются на проблемы с навигацией самолетов.

"Высший пилотаж" технологии РЭБ — изменить направление или высоту крылатых ракет или беспилотников

Откровения Генштаба ВСУ

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков тоже рассказал интересные подробности о "Покрове". По его словам, система помогает Силам обороны сбивать российские ракеты и беспилотники, пусть и не напрямую. Под воздействием средств РЭБ ракета может получать и накапливать ложные данные о местоположении — так, что даже инерциальная система не сможет точно его определить. Если же заставить ее подняться выше в небо, то ракета станет более заметной для систем ПВО. Вот только воздействовать на объект радиоволнами необходимо одновременно с трех сторон.

Система "Покрова" помогает Силам обороны сбивать российские ракеты и беспилотники

Начальник того самого Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ Иван Павленко в интервью не стал упоминать "Покрову", но признал, что хорошие результаты в борьбе с российскими ракетами во многом зависят от РЭБ. Любое высокоточное оружие при воздействии на системы его наведения становится менее эффективным.

"Происходят различные случаи, в зависимости от того, какое это именно средство, какая технология, какой программный код написан. Это может быть уничтожение в воздухе — или эта ракета может где-то упасть в поле, у нас таких случаев много", — сообщил представитель ВСУ.

При воздействии на систему спутниковой навигации ракета отклоняется от своей траектории на большое расстояние, но все еще остается опасной, ведь она может где-то упасть и взорваться. Поэтому не стоит считать, что системы РЭБ могут заменить и превзойти огневые средства ПВО — они должны работать вместе и дополнять друг друга для максимальной эффективности. Тем более, что покрыть всю Украину радиоэлектронной защитой пока нельзя. Как заявил Иван Павленко, сейчас средствами РЭБ защищают от ракет и дронов лишь самые важные объекты и территории.

Системы РЭБ и огневые средства ПВО должны работать вместе и дополнять друг друга для максимальной эффективности

Каким ракетам мешает РЭБ

Разные типы ракет требуют разного подхода. Как пишут аналитики издания Defence Express, крылатые ракеты, такие как Х-101, используют большой комплекс систем навигации, в основе которого лежит инерциальная, а спутниковая лишь помогает ей (подтверждаются слова Сергея Бескрестнова). У них инерциальная система весьма развита и использует гироскопы, однако она тоже несовершенная и накапливает погрешность.

Крылатые ракеты X-101 россияне запускают с самолетов Фото: Минобороны РФ

Помимо спутниковой, на крылатых ракетах используется система TERCOM, которая сканирует рельеф с радиовысотомером, и DSMAC, которая делает фотографии поверхности и сравнивает их с эталонными снимками местности, привязанными к координатам. Такие технологии тоже не идеальны, поскольку зависят от уровня освещения, наличия снега и других факторов. Если отключить только систему спутникового наведения, то в 7 случаях из 10 крылатые ракеты продолжат лететь к цели, пусть и с меньшей точностью, но 30% могут сбиться в пути.

Некоторые виды ракет полагаются на активные радиолокационные головки, обеспечивающие самонаведение на цель. Например, любые российские противокорабельные: Х-22 (кроме версий только с пассивной радиолокационной головкой и инерциальной системой), Х-35, "Оникс", П-35. На большей части пути ракета использует инерциальную или спутниковую навигацию, а незадолго до поражения находит цель по радиосигналам и направляется прямо к ней.

Некоторые ракеты, кроме противокорабельных, также используют радиолокационное наведение

Если на РЛС ракету подавить радиопомехами, то она не сможет "видеть" и промахнется. Это требует специального оборудования, которое "слепит" радиолокационные головки на расстоянии десятков километров. Впрочем, россияне атакуют такими ракетами только южные области Украины.

Некоторые ракеты, кроме противокорабельных, также используют радиолокационное наведение, в том числе баллистическая ракета "Искандер" может оснащаться активной головкой 9Б918. Такую же или аналогичную ставят на Х-47 "Кинжал", но они используются для того, чтобы сравнить полученное радиолокационное изображение с эталоном и навести цель на терминальном участке. Теоретически, на такие угрозы можно воздействовать средствами РЭБ, но когда они дотянутся, то баллистическая ракета уже будет падать в район цели.