"Разнял и помирил": ударный дрон ВСУ вмешался в драку российских военных на поле боя

Бойцы ВС РФ так увлеклись своим конфликтом в посадке, что потеряли бдительность, украинский оператор БПЛА использовал эту возможность, чтобы их ликвидировать.

Аэроразведчики из 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого вместе с операторами беспилотников из ударного подразделения "Булпва" с помощью дрона ликвидировали двух российских оккупантов, затеявших драку. Соответствующие видеокадры 26 января опубликовали в Telegram-канале "Дикие шершни", посвященному FPV-дронам.

Военные, которые с помощью беспилотников следили за ситуацией в квадрате, заметили в посадке двух российских военных, устроивших драку у окопа по неизвестной причине. Один из них наносил удары сослуживцу, пока тот не упал, а потом продолжил избивать лежащего мужчину. Тот, в свою очередь, попытался еще раз подняться, но снова был сбит с ног "боевым товарищем".

Оккупанты так увлеклись дракой, что не заметили, когда украинские воины направили в их сторону дрон-бомбардировщик типа FPV (First Person View). Беспилотник подлетел к позиции ВС РФ и скинул гранату прямо на головы дерущимся.

"Украинские бойцы с помощью дрона-бомбера разняли и помирили (российских оккупантов, — ред.)" — подписали производители БПЛА снятые видеокадры.

Напомним, 25 января мы писали о том, как военные ВСУ с помощью дрона освободили из плена РФ украинского бойца. Аэроразведчики с помощью беспилотника не только уничтожили часть российской штурмовой бригады, но и помогли освободиться из плена и добраться до безопасного места украинскому бойцу.

А 19 января мы рассказывали своим читателям о том, что украинский дрон "Баба Яга" разгромил позицию ВС РФ. Преимуществом украинского гексакоптера Vampire ("Баба Яга") стала возможность работать ночью и сбрасывать боеприпасы на головы оккупантов.