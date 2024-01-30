"Вскоре вернутся к 2G": в Раде объяснили, зачем в России блокируют LTE во время войны

Глава профильного комитета Александр Федиенко считает, что россияне так боятся украинских БПЛА, что скоро будут сидеть без мобильной связи не только ночью, но и днем.

В России уже несколько суток выключают сотовую связь 4G, вероятно, чтобы бороться с атаками украинских беспилотников. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал Александр Федиенко, председатель подкомитета Верховной Рады по цифровой инфраструктуре.

По его мнению, отключение мобильной связи в РФ может быть связано с ограничением навигации. Беспилотники могут использовать системы инерционные, GPS, или A-GPS, последняя, утверждает нардеп, как раз базируется на технологии 4G. Александр Федиенко также считает, что отключение — лишь первый "звоночек", за которым могут идти более существенные ограничения, к которым постепенно будут приучать российское население.

"Пока блокировка происходит сугубо ночью, россияне уже жалуются, но я так понимаю, что ночью они блокируют, чтобы сделать невозможным атакам наших БПЛА. Надеюсь уже вскоре начнут и днем блокировать, а дальше и к 2G вернутся. Обезьяны есть обезьяны."

В западных областях России происходят странные ночные отключения связи LTE. Официально их объясняют техническими работами, для которых, впрочем, такие отключения не нужны. Неофициальные источники российского издания "Коммерсантъ" говорят о правительственных работах по противодроновой борьбе.

Власти Псковской, Ленинградской и Новгородской областей России объявили, что до 30 января в регионах по ночам будет отключена связь 4G. Официально речь идет о "проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования". Но неофициальные источники объясняют, что работы проходят по распоряжению Минцифры для нужд силовых ведомств, в частности донастройки антидронових систем. Операторы отмечают жалобы граждан на проблемы со связью, а эксперты говорят о рисках сбоев в обработке платежей и системы видеонаблюдения.

Официальные лица Псковской области сообщили, что с 25 по 30 января с 23:00 до 6:00 в регионах не будет работать мобильный интернет 4G (LTE). В Воронежской области говорят, что подобные работы идут и там — они спланированы на федеральном уровне.

На официальном уровне речь идет о "реформинге частот", но местные эксперты говорят, что в таком случае ни один из операторов не выключал бы всю сеть сразу — эти работы проводятся отдельными участками.

Источники в трех крупнейших операторах страны сообщают, что на самом деле отключений требует власть, а со стороны операторов потребности в них нет. Зато речь идет о "донастройке оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны". Отключение именно этих конкретных областей связывают с поездками президента России, который прибыл в Петербург 26 января.

Это первый комментарий от официального лица Украины относительно массовых отключений LTE в российских регионах. Ранее Фокус писал о версиях относительно причин блокировки 4G в России.