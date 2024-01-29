Для настройки ПВО: в регионах России отключают интернет по требованию Минобороны, — СМИ

Один из собеседников издания заявил, что на определенной территории РФ вынужденно выключили сеть для "настройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной борьбы".

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По требованию Министерства обороны Российской Федерации в регионах страны-агрессора отключают мобильный 4G-интернет, вероятно, чтобы настроить системы ПВО. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди операторов связи.

Один из собеседников издания заявил, что в некоторых регионах России вынужденно выключили интернет для "настройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной борьбы".

Кроме того, отмечается, что ранее власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей РФ объявили, что с 25 по 30 января в регионах ночью не будет работать мобильный интернет.

В издании добавили, что официальная версия соответствующих отключений — технические работы по корректировке радиочастотного спектра, однако источники отметили, что не было реальной потребности в проведении этих работ.

Также в северо-западных регионах РФ усиление безопасности могло потребоваться из-за визита президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург 26-28 января, в том числе из-за его встречи в воскресенье с Александром Лукашенко.

Напомним, 29 января в российских Telegram-каналах сообщили, что беспилотник атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Северного региона России, расположенный в Ярославле.

В тот же день в Министерстве обороны России заявили о ночной атаке БПЛА. Беспилотник якобы сбили над Брянской областью. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется.