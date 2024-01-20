Лукашенко боится, что его выследят через мобильный телефон и убьют, — СМИ

Белорусский лидер признался, что мобильным телефоном говорит более 1 минуты в месяц, а в целом пользуется спецсвязью.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что почти не пользуется современными технологиями, в частности мобильной связью, потому что боится, что может стать объектом слежки. Об этом пишет газета "Наша нива".

На встрече с рабочими китайского завода Geely, который расположен вблизи белорусского города Борисова, он заявил, что мобильный телефон ежесекундно контролирует человека.

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"Некоторые из нас обижаются: нет свободы слова, чего-то не хватает. Мобильный телефон контролирует вас ежесекундно, когда вы носите его в кармане. С этим телефоном можно уничтожить любого человека. Я знаю о вреде этих телефонов, поэтому разговариваю по мобильному около одной минуты в месяц", — сказал он

Он добавил, что пользуется только созданным специально для него закрытым видом связи.

"Наши ребята изобрели особое соединение. Связь закрыта, телефонов несколько десятков", — сообщил рабочим Александр Лукашенко.

Напомним, что 19 января Лукашенко заявил, что Путин "подарил" ему ядерные ракеты. По его словам, полученные из Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.

28 декабря Александр Лукашенко лично встретился с детьми, которых похитили с оккупированных украинских территорий.