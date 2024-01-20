Лукашенко боїться, що його вистежать через мобільний телефон і вб'ють, — ЗМІ

Білоруський лідер зізнався, що мобільним телефоном говорить щобільше 1 хвилину на місяць, а загалом користується спезв’язком.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що майже не користується сучасними технологіями, зокрема мобільним зв'язком, бо боїться, що може стати об’єктом стеження. Про це пише газета "Наша ніва".

На зустрічі з робітниками китайського заводу Geely, який розташований поблизу білоруського міста Борисова, він заявив, що мобільний телефон щомиті контролює людину.

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"Дехто з нас ображається: немає свободи слова, чогось не вистачає. Мобільний телефон контролює вас щомиті, коли ви носите його в кишені. З цим телефоном можна знищити будь-яку людину. Я знаю про шкоду цих телефонів, тому розмовляю по мобільному близько однієї хвилини на місяць", – сказав він

Він додав, що користується лише створеним спеціально ддя нього закритим видом зв’язку.

"Наші хлопці винайшли особливе з’єднання. Зв’язок закритий, телефонів кілька десятків", – повідомив робітникам Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що 19 січня Лукашенко заявив, що Путін "подарував" йому ядерні ракети. За його словами, отримані з Москви ракети можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі.

28 грудня Олександр Лукашенко особисто зустрівся з дітьми, яких викрали з окупованих українських територій.