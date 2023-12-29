Їх зустрічав Лукашенко: до Білорусі привезли групу депортованих українських дітей, — AP

За словами журналістів, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох регіонів України з початку повномасштабного вторгнення.

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У четвер, 28 грудня, білоруський політик Олександр Лукашенко особисто зустрівся з дітьми, яких викрали з окупованих українських територій. Про це повідомляє видання Associated Press.

За даними джерела, Лукашенко явно ігнорує міжнародне обурення щодо участі його країни в депортації українських дітей до Росії.

Виголошуючи свою промову на події, присвяченій прибуттю нової групи українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко обіцяв "прийняти цих дітей в обійми, запросити їх у дім, зігріти і забезпечити щасливе дитинство".

Представники білоруської влади не уточнили точної кількості українських дітей, яких було привезено в країну.

"Понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами", — ідеться в матеріалі.

Фокус писав, що 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

Крім того, 13 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій і регіонів Росії.