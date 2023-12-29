Их встречал Лукашенко: в Беларусь привезли группу депортированных украинских детей, — AP

По словам журналистов, более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех регионов Украины с начала полномасштабного вторжения.

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В четверг, 28 декабря, белорусский политик Александр Лукашенко лично встретился с детьми, которых выкрали с оккупированных украинских территорий. Об этом сообщает издание Associated Press.

По данным источника, Лукашенко явно игнорирует международное возмущение относительно участия его страны в депортации украинских детей в Россию.

Произнося свою речь на событии, посвященном прибытию новой группы украинских детей накануне новогодних праздников, Лукашенко обещал "принять этих детей в объятия, пригласить их в дом, согреть и обеспечить счастливое детство".

Представители белорусских властей не уточнили точное количество украинских детей, которые были привезены в страну.

"Более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками", — говорится в материале.

Фокус писал, что 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

Кроме того, 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России.