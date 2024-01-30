Для защиты портов и Путина: в ISW рассказали, как РФ пытается усилить ПВО

С 21 по 29 января на территории РФ состоялось четыре атаки беспилотников, которые пролетели на расстояние от 300 до 900 км. После этого российские власти решили что-то изменить в системе ПВО и отключили россиянам интернет.

Related video

В РФ ограничили доступ гражданского населения к интернет-соединению 4G LTE. В частности, жители трех западных областей потеряли возможность пользоваться сетью в ночное время. О том, каким образом это может быть связано с угрозой ударов украинских дронов, рассказали аналитики Института изучения войны в отчете, опубликованном 29 января.

Аналитики проанализировали статью российского издания "Коммерсантъ", в которой указано, что интернет будут отключать каждую ночь до 30 января в трех регионах — Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Об отключении официально сообщили местные власти.

Области РФ, в которых отключают 4G-интернет Фото: Google Maps

Официальное объяснение чиновников РФ — "для проведения технических работ для перенастройки радиочастотного спектра". Однако анонимные источники издания утверждают, что это делается по требованию силовых ведомств "для донастройки антидронових систем". При этом игнорируют жалобы граждан на потерю связи, невозможность проведения платежей и работу средств видеонаблюдения.

Важно

ВСУ сбили ракеты Х-101 из ПЗРК "Перун" и пулемета "Браунинг": Наев рассказал подробности (видео)

Кроме того, об аналогичных отключениях сообщали и в других областях, указывают журналисты — в Воронежской, "регион Черноземья" (название не указывается). Между тем в регионе, непосредственно прилегающем к Украине, например, в Курской области, подобные мероприятия не проводятся, подчеркнуло издание.

В отчете приведены три объяснения, почему именно происходят подобные ограничения. Первое объяснение — испытания новых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые планируют использоваться ВС РФ. Второе объяснение — попытка скрыть перемещение комплексов ПВО, которые переводят в Ленинградскую область. Третье объяснение — попытка защитить президента РФ Владимира Путина, который именно в конце января планировал посетить Санкт-Петербург.

Удары БПЛА по РФ — детали

Отметим, в январе состоялось несколько атак БПЛА по российским объектам, причем устройствам пришлось преодолеть несколько сотен километров до цели. Например, 21 января загорелось в Усть-Луге — там от удара дронов горело нефтеперерабатывающее предприятие в порту (расстояние до Украины — около 900 км). Тогда же загорелось промышленное предприятие в Тульской области: завод причастен к производству комплексов ПВО "Панцирь-С1" (расстояние до Украины — около 300 км). Кроме того, в ночь на 25 января взрывалось в Туапсе — там горели контейнеры с горючим на расстоянии около 500 км от границ Украины. 29 января произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославской области (расстояние до Украины — около 700 км).

Напоминаем, в ночь на 30 января в РФ было громко в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз заявил, что состоялась атака дронов самолетного типа и их все якобы обезвредили российские силы ПВО. Также стаю БПЛА заметили в оккупированном Крыму: насчитали 21 ед., рассказали в Минобороны России.