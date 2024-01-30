Для захисту портів та Путіна: в ISW розповіли, як РФ намагається посилити ППО

З 21 по 29 січня на території РФ відбулось чотири атаки безпілотників, які пролетіли на відстань від 300 до 900 км. Після цього російська влада вирішила щось змінити у системі ППО і відключила росіянам інтернет.

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У РФ обмежили доступ цивільного населення до інтернет-з’єднання 4G LTE. Зокрема, жителі трьох західних областей втратили можливість користуватись мережею у нічний час. Про те, яким чином це може бути пов'язане з загрозою ударів українських дронів, розповіли аналітики Інституту вивчення війни у звіті, опублікованому 29 січня.

Аналітики проаналізували статтю російського видання "Коммерсантъ", у якій вказано, що інтернет вимикатимуть щоночі до 30 січня у трьох регіонах — Ленінградській, Новгородській та Псковській областях. Про відключення офіційно повідомила місцева влада.

Області РФ, в яких вимикають 4G-інтернет Фото: Google Maps

Офіційне пояснення чиновників РФ — "для проведення технічних робіт для переналаштування радіочастотного спектра". Однак анонімні джерела видання стверджують, що це робиться на вимогу силових відомств "для доналаштування антидронових систем". При цьому ігнорують скарги громадян на втрату зв'язку, неможливість проведення платежів та роботу засобів відеоспостереження.

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Крім того, про аналогічні відключення повідомляли й у інших областях, вказують журналісти — у Воронезькій, "регіон Чорнозем'я" (назва не вказується). Тим часом у регіоні, безпосередньо прилеглому до України, наприклад, у Курській області, подібні заходи не проводяться, наголосило видання.

У звіті наведено три пояснення, чому саме відбуваються подібні обмеження. Перше пояснення — випробування нових засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які планують використовуватись ЗС РФ. Друге пояснення — намагання приховати переміщення комплексів ППО, які переводять у Ленінградську область. Третє пояснення — намагання захистити президента РФ Володимира Путіна, який саме наприкінці січня планував відвідати Санкт-Петербург.

Удари БПЛА по РФ — деталі

Зазначимо, у січні відбулось кілька атак БПЛА по російських об'єктах, при чому пристроям довелось здолати кілька сотень кілометрів до цілі. Наприклад, 21 січня запалало у Усть-Лузі — там від удару дронів горіло нафтопереробне підприємство у порту (відстань до України — близько 900 км). Тоді ж загорілось промислове підприємство в Тульській області: завод причетний до виробництва комплексів ППО "Панцир-С1" (відстань до України — близько 300 км). Крім того, в ніч на 25 січня вибухало у Туапсе — там горіли контейнери з пальним на відстані близько 500 км від кордонів України. 29 січня сталась атака дронів на нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у Ярославській області (відстань до Україн — близько 700 км).

Нагадуємо, в ніч на 30 січня у РФ було гучно у Брянській області. Губернатор Олександр Богомаз заявив, що відбулась атака дронів літакового типу і їх усі начебто знешкодили російські сили ППО. Також зграю БПЛА помітили у окупованому Криму: нарахували 21 од., розповіли у Міноборони Росії.