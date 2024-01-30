Таинственный смартфон с двойным экраном и сверхмощным чипом будет на 46% быстрее других

Топовые смартфоны нового поколения на операционной системе Android могут появиться в октябре — мощный процессор Snapdragon 8 Gen 4 выйдет раньше.

Флагманские телефоны с новым процессором Snapdragon 8 Gen 4, на 46% быстрее предшественников, выйдут примерно в октябре. Новый чип сравнится по производительности с iPhone 15 Pro, об этом сообщил известный и надежный инсайдер Digital Chat Station.

По данным источника, неназванный флагман на базе Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь двойной изогнутый экран. Благодаря производительности ядер Oryon, над которыми Qualcomm, работала несколько лет, процессор будет конкурировать с M3 от Apple и будет на 46% быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 3 в рабочих нагрузках.

Главный процессор года для смартфонов с Android, Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm выйдет в сентябре — на месяц раньше, чем его предшественник в прошлом году. Соответственно, раньше, чем в прошлом сезоне, могут появиться и флагманы Samsung, Xiaomi и других производителей. Возможно, именно о моделях от этих брендов идет речь.

Сайт Wccftech сообщает, что тактовая частота Snapdragon 8 Gen 4 испытывалась на уровне 4,00 ГГц. Хотя подробности об энергопотреблении чипа не разглашаются, это все равно важное достижение для мобильного процессора. Кроме того, поскольку Snapdragon 8 Gen 4 больше не будет полагаться на ядра ARM, несколько производителей смартфонов, включая Samsung, вероятно, будут тесно сотрудничать с Qualcomm, чтобы обеспечить тонкий баланс между производительностью и энергоэффективностью нового чипа.

Вскоре после презентации прошлогоднего флагманского чипа Qualcomm Xiaomi первой анонсировала новую серию смартфонов — возможно, новый телефон изготовит именно этот бренд. Один из руководителей Qualcomm ранее заявлял, что Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже своего предшественника, а это означает, что некоторые компании могут пропустить нынешнее обновление или перейти на Dimensity 9400, чтобы сохранить прибыль.

Также в этом году должен появиться Apple A18 Pro — новый процессор для iPhone, который, по данным Wccftech, "не будет дотягивать" до Snapdragon 8 Gen 4 по многопоточной производительности.

Но новых флагманов на Snapdragon 8 Gen 4 нужно ждать еще более чем полгода. Тому, кто хочет мощный смартфон уже сейчас, Фокус предлагает узнать о лучших смартфонах 2024 года.