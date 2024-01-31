ВМС Франции заказало большой подводный беспилотник OUDD: что на нем будут тестировать (фото)

Беспилотный аппарат предназначен для исследования новых технологий подводных дронов и безопасного управления ими. Позже такие дроны смогут ставить или обезвреживать мины и нести торпеды.

Компания Naval Group изготовит для Военно-морских сил Франции большой демонстрационный подводный беспилотник OUDD (Oceanic Underwater Drone Demonstrator). Об этом сообщает пресс-релиз Naval Group.

Демонстратор, как беспилотник называет компания, будет служить платформой для интеграции и тестирования технологий подводных дронов. По данным сайта "Милитарный", в будущем такие суда могут применяться для разминирования или установки мин и размещения торпед.

Длина судна водоизмещением 10 т составляет 10 метров. Оно может быть увеличено вплоть до 25 м для размещения дополнительных силовых установок или батарей.

Беспилотник OUDD был впервые тайно спущен на воду в 2020 году, а официально представлен почти через год. В сентябре прошлого года компания провела испытания.

На борту дрона были протестированы различные технологии, включая ADC — управляемую автономную систему принятия решений. Она может стать бортовым мозгом для беспилотников, предлагая экипажу возможность контролировать все беспилотные системы в полной безопасности под водой, а также планировать и выполнять сложные миссии, дополняя активность обычных кораблей.

Подводный дрон OUDD Фото: Naval Group

Инженеры Naval Group также разработали концепт военной подводной лодки на литий-ионном аккумуляторе, как сообщалось в октябре. Такое решение имеет множество преимуществ: аккумуляторы более безопасны, занимают меньше места и смогут повысить автономность субмарины. К тому же ее можно будет заряжать в воде, без необходимости приставать к берегу. Также литий-ионные батареи не снижают уровень отдаваемой энергии по мере разрядки.

Украина в условиях войны тоже разрабатывает подводные дроны, но не в исследовательских, а в боевых целях. В январе сообщалось о проекте FURY (First Ukrainian Robotic Navy — Первый украинский роботизированный флот). Это совершенно новые подводные беспилотники, которые будут иметь все преимущества скрытого подводного расположения без технических трудностей и ограничений, присущих обычным подводным лодкам.