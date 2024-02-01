Конец эпохи Nokia: HMD Global отказывается от когда-то популярного бренда смартфонов

Смартфонов и других гаджетов Nokia больше не будет, в дальнейшем производитель будет выпускать их под собственным названием — HMD. Уже имеющиеся модели будут продавать со скидками.

Производитель Human Mobile Devices (HMD Global) отказывается от знаменитого Nokia для своих смартфонов. Эту новость обнародовала HMD вместе с тизером своих будущих устройств под собственным названием.

С брендом HMD выйдут смартфоны, планшеты и беспроводные наушники. По данным сайта GSMArena, первые смартфоны HMD покажут на выставке MWC в Барселоне, которая состоится 26-29 февраля. неизвестно, будет ли компания и дальше производить обычные кнопочные телефоны Nokia.

Смартфоны Nokia становятся HMD

Компания говорит, что планирует представить надежные, веселые, безопасные, быстрые и доступные новые телефоны. Большинство имеющихся смартфонов и планшетов Nokia будут продаваться со скидкой, пока их запас не иссякнет. Оригинальная корпорация Nokia все еще является мировым лидером в сфере сетевого оборудования и ведущим лицензиаром патентов в сфере мобильных технологий с более 6000 патентов, необходимых для 5G.

Компания производила телефоны и смартфоны Nokia с 2016 и 2017 года. Переход к собственному бренду был анонсирован еще в прошлом году. Сейчас компания не дает слишком много подробностей и призывает следить за развитием событий.

Как говорит Wikipedia, бренд Nokia HMD получила после Microsoft Mobile, которая приобрела мобильное подразделение Nokia в 2014 году. Впрочем, смартфоны Microsoft не имели широкого успеха, и компания лишилась бренда. HMD Global была зарегистрирована 9 ноября 2015 года, согласно базе данных организаций Финляндии. 18 мая 2016 года Microsoft Mobile заявила о продаже права на дизайн FIH Mobile, тогда уже созданная HMD купила права на использование бренда Nokia и дизайн до 2014 года.

До 2007 года компания Nokia была лидером рынка телефонов, но это изменилось с ростом популярности iPhone и Android. Nokia выпускала популярные телефоны и смартфоны с операционной системой Symbian.

Автоугонщики придумали как взламывать машины с помощью телефона Nokia 3310. Об этом писали в октябре прошлого года. На самом деле под телефон маскируют специально ретрансляторы, чтобы скрыть преступную деятельность. Устройства тогда попали в подпольную продажу, но по очень высокой цене.

Ранее сообщалось, что телефоны Nokia 1100 признаны самыми продаваемыми в мире за все времена. Самый продаваемый современный смартфон, iPhone 6, занял лишь третье место.