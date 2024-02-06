120 единиц в год: под Киевом начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar

По словам главы компании Baykar Халука Байрактара, строительство планируют завершить через год. Завод сможет обеспечить работой полтысячи человек.

Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будет работать примерно 500 человек и где будут производиться модели беспилотников Bayraktar TB2 или TB3. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.

Baykar также заявила, что заключила экспортные сделки на свой беспилотник TB2 с 30 странами, включая Украину, Эфиопию, Ливию и Азербайджан, начиная с 2018 года.

"Беспилотники Bayraktar турецкого производства получили широкую известность в мире после того, как были использованы украинскими военными для противодействия российским войскам путем уничтожения бронетехники и артиллерийских систем", — напоминают журналисты.

Что известно о строительстве завода по производству дронов в Украине

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде, что строительство завода в Украине уже началось, и что планируется завершить его в течение примерно 12 месяцев. Он отметил, что производственные мощности завода составят около 120 единиц в год, но пока не ясно, будет ли производство сосредоточено на модели беспилотника TB2 или TB3.

Байрактар, отвечая, будут ли вопросы безопасности, связанные с продолжающимся конфликтом, представлять опасения для завода, сказал, что планы "полностью продвигаются" и "ничто" не может их остановить.

Байрактар также сообщил, что планы стамбульской компании по запуску производства в Саудовской Аравии в ближайшие два года находятся в процессе реализации.

Также глава компании отметил, что компания планирует удвоить производство беспилотников Akinci в текущем году и производить новые модели беспилотников Kızılelma и TB3 "десятками".

Ранее сообщалось, что беспилотник Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar оснастят новыми сверхточными боеприпасами DS-16 от оборонного конгломерата EDGE Group из Объединенных арабских эмиратов.

Напомним, в Турции показали новую ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3. Кроме нее, новый беспилотник будет оснащен различными видами вооружения, включая гидроакустические буи и легкие торпеды.