"Военный билет в "Дії"": Федоров заявил о новом проекте Минцифры и Минобороны (Обновлено)

По словам Министра цифровой трансформации, запуск электронного военного билета на базе "Дії" уже прорабатывается, но он может вовсе не появиться.

В сервисе государственных услуг "Дія" может появиться новая функция — военный билет. Об этом В интервью главному редактору Forbes Украина Владимиру Федорину рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам чиновника, документ для учета военнообязанных могут добавить в список услуг, однако проект официально еще не утвержден. Более того, велика вероятность, что военный билет в "Дія" не появится вовсе.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно. Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении", — высказался министр.

Позже к Фокусу обратилась пресс-служба Минцифры и предоставила уточнение:

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже".

Напомним, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров говорил о возможности создания электронного военного билета. Также он заявил о необходимости запуска единого реестра призывников. В озвученных им планах была и цифровизация работы военно-врачебных комиссий. Умеров подчеркнул: "Все, что можно оцифровать, должны оцифровать".

После этих заявлений Умерова, источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что вопросы возможной "диджитализации" армии Минобороны с Минцифры не согласовывало. Когда журналисты обратились в Минобороны за комментариями, там ответили, что ничего не знают о данной инициативе министра Умерова.

"Если Минобороны к нам обратится, если будет что-то определенное, то Михаил Федоров сделает официальное заявление", — заявил тогда источник из Минцифры.

Ранее мы писали о том, что Умеров анонсировал цифровизацию Минобороны. По словам главы оборонного ведомства, ВВК в ее сегодняшнем виде должна остаться в прошлом. А единый реестр призывников исключит любые коррупционные риски.