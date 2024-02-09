Новая система TAGVIEW поможет победить в электронной войне: чем она усилит любую армию

Система работает при помощи ИИ, компьютерного зрения, датчиков LiDaR. Ее уже поставили на боевые машины пехоты M113.

Компании BAE Systems Australia и Trusted Autonomous Systems (TAS) разработали передовую систему искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для беспилотных наземных транспортных средств (uncrewed ground vehicles — UGV). Эти "умные" планируют поставить на вооружение армии Австралии, передает Аrmy recognition.

Система, получившая название TAGVIEW (Trusted Autonomous Ground Vehicles in Electronic Warfare — надежные автономные наземные транспортные средства в электронной войне), позволит нескольким UGV эффективно выполнять задачи, одновременно выявляя угрозы и уклоняясь от них.

TAGVIEW легко интегрируется с автономными системами управления транспортными средствами, а потому совместима с различными моделями UGV. Она оснащена оптическими камерами, датчиками LiDaR для обнаружения источников света и определения расстояния, системой навигации и планирования маршрута. Система уже была протестирована на нескольких боевых машинах пехоты M113.

Подполковник австралийской армии Рэйчел Аюб подчеркнула важность повышения автономных возможностей военной техники, так как это поможет сохранить жизни солдат. Она также отметила, что ИИ-системы все равно нуждаются в контроле, так как они не совершенны и могут, в определенных случаях, нанести ущерб, которого можно избежать.

Программа TAGVIEW была осуществлена в сотрудничестве с Университетом Мельбурна и Австралийским институтом машинного обучения (AIML) Университета Аделаиды. Профессор Ян Рид из Университета Аделаиды подчеркнул роль компьютерного зрения и машинного обучения, при помощи которых M113 стали полностью автономными и не требовали присутствия экипажа, ведь машинами управляли дистанционно.

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