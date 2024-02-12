Таинственный беспилотник NASTP YX нашли на Белгородщине: эксперт раскрыл, откуда он взялся

Опубликованные фото указывают на то, что беспилотник для Украины создан в кооперации Турции и Пакистана. Также он содержит китайские комплектующие.

Канадский физик и эксперт по военным беспилотникам с псевдонимом DanielR проанализировал фото остатков загадочного украинского беспилотника с условным названием NASTP YX, найденного россиянами в Белгородской области. Специалист в своем аккаунте X (Twitter) разместил изображения аналогичных дронов с пояснениями и по ним установил происхождение БПЛА.

Скорее всего, дрон NASTP YX не был сбит, а упал из-за неисправности. Его корпус больше напоминает ракету и очень высококачественный. По заключению, к его изготовлению имеют отношение Турция и Пакистан.

Эксперт приводит единственное фото "таинственного украинского дрона", которое взято из российского Telegram-канала. Этот беспилотник разбился в Белгородской области и, по его мнению, имеет несколько интересных деталей.

Элементы конструкции найденного дрона NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Ранее было несколько аварий этой модели дрона. На одном из мест аварии было видно много деталей, в частности взрывную часть C3-6. Непонятно, почему этот дрон разбился почти неповрежденным.

Дрон NASTP YX вид сбоку Фото: Twitter/DanielR

Эти дроны используют двигатель DLE 170 китайского производства. Двигатель имеет темное масло на выпускном коллекторе, что свидетельствует о возможной неисправности. Фюзеляж изготовлен из дорогого углеродного волокна и имеет интересные алюминиевые детали.

Мотор и фюзеляж дрона NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Электроника тоже интересная. Предохранители в автомобильном стиле используются с 23 цепями (23 слишком много для маленького дрона). Присутствует по меньшей мере шесть различных типов электрических разъемов, включая BNC, SMA, DB9 и DB25.

Электроника БПЛА NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Другая авария [аналогичного беспилотника] предоставляет информацию о том, как сконструировано крыло. Трубы проходят через монтажные кронштейны, но порядок сборки неочевиден. Возможно, лонжероны скользят с концов крыльев.

Конструкция крыла и корпуса БПЛА NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Происхождение этих самолетов является несколько туманным. На вооружении ВВС Пакистана находятся похожие беспилотники.

Похожие дроны на вооружении Пакистана Фото: Twitter/DanielR

Эти самолеты были выставлены в Пакистанском национальном аэрокосмическом научно-техническом парке (NASTP). На дронах нет явных указаний производителя или модели самолета. Возможно, следует назвать это по маркировке, NASTP YX.

Экспозиция беспилотников NASTP YX в Пакистане Фото: Twitter/DanielR

Что еще важнее, таинственные дроны были показаны вместе с KaGeM V3, разработанным RE & RP Group NASTP, на котором изображен логотип Baykar. Также демонстрируются Baykar Akinci, корпоративный логотип Baykar и флаг Турции.

Дроны NASTP YX рядом с БПЛА Baykar Фото: Twitter/DanielR

В августе 2023 года Baykar объявила о соглашении по исследованиям и разработкам в рамках NASTP. Присутствовали председатель правления Baykar Сельчук Байрактар и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Соглашение NASTP Пакистана и Baykar Фото: Twitter/DanielR

Командующий ВВС Турции генерал Зия Джемаль Кадиоглу осматривает таинственный дрон, который собирают в NASTP. Отсюда хорошо видно крепления крыла и складную конструкцию фюзеляжа.

Командующий ВВС Турции осматривает дрон NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Вероятно, беспилотник, собранный в Пакистане в сотрудничестве с Турцией, отправили в Украину, начинили взрывчаткой, а затем доставили в Россию. Можно рассмотреть геополитические последствия. В качестве осложнения, Baykar также работает с Украиной.

Россияне утверждают, что сбили этот беспилотник, но, возможно, что нет. Двигатель не имеет генератора и выхлоп очень грязный. Если батарея, питающая зажигание, разряжается, двигатель будет давать пропуски зажигания и терять мощность.

Возможная неисправность двигателя NASTP YX (грязный выхлоп) Фото: Twitter/DanielR

Еще одна интересная деталь — большая буква "В", нарисованная на хвосте. На украинских беспилотниках эти отметки появились совсем недавно.

Маркировка на беспилотнике NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

NASTP и Baykar не приводят название своего дрона. Кроме того, его конструкция очень странная. Крыло и оперение имеют обычную конструкцию, но фюзеляж построен больше как очень дорогая ракета.

Вероятные модификации двигателя NASTP YX Фото: Twitter/DanielR

Специалист благодарит комментаторов, которые отметили, что DLE 170 доступен с двумя типами генераторов. Если у этого дрона есть версия с генератором, у него вряд ли разрядился аккумулятор.

Также недавно еще один загадочный украинский дрон атаковал РФ. По оценкам, реактивная модель несет 20 кг боевой части со скоростью до 500 км/ч.