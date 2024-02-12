Замаскировать морские дроны под украинские: для чего войскам РФ нужен Starlink

Украинская разведка и военные подтверждают использование ВС РФ терминалов Starlink, а сами россияне выдали планы, как их больше получить и эффективнее использовать.

В последнее время украинские военные рассказывают об использовании российскими оккупантами спутникового интернета Starlink на фронте. Популярный российский Telergram-канал "Разработчик БПЛА" рассказал о новом возможном сценарии использования Starlink против Украины и источнике поступления терминалов спутниковой связи к россиянам.

По словам блогера, оборудование Starlink Россия может использовать для запуска незаметных морских дронов по Украине, которые бы сложно было отличить от украинских беспилотных катеров. Оккупанты хотели бы атаковать ими Одессу и кораблей в украинской акватории, вероятно, и гражданские.

"Starlink — это краеугольный камень целого ряда вооружений. Например, морских дронов и тех самых Яг. Сняв блокировку, мы получаем возможность радовать Одессу и шастающие там суда, не привлекая внимания санитаров", — заявляет российский блогер.

Автор отмечает, что без Starlink создать канал связи для таких беспилотников, с передачей HD видео, дистанционным управлением без задержек, устойчивый к РЭБ и невидимый для радиоэлектронной разведки практически невозможно. Также он пишет о необходимости оснащения Starlink на стороне россиян техническими средствами защиты от радиоэлектронных помех, аналогичных тем, которые есть на украинских морских дронах.

Интересной деталью является прямое подтверждение со слов автора относительно источника поступления учетных записей Starlink в российские войска. Он утверждает, что для этого используют желающих заработать без особых усилий граждан Европы, регистрируют на них аккаунты, и что таких желающих находят в достаточном количестве.

"Нытье оппонентов на тему "где найти столько европейских пользователей, согласных зарегистрировать на себя старлинк для РФ" критически бессмысленно. Дропы есть везде. Да-да, в Европе тоже есть не умные граждане, которые ищут удаленную работу без навыков. На "Старлинки" хватит с горкой", — рассказывает канал.

Украинский военный, эксперт по связи и РЭБ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своем Telergram-канале выразил сомнение в том, что россияне смогут найти достаточно желающих в Европе, кто бы зарегистрировал на себя Starlink для россиян.

"Они работают через европейские или другие учетные записи. Мы ничего с этим сделать не сможем. Масштабно это скорее всего не будет. Где найти столько европейцев, которые рискуют нажить себе проблемы?", — рассуждает эксперт.

Также Сергей Бескрестнов пишет, что россияне используют Starlink еще с начала массированного вторжения. Компания SpaceX просто не может определить, кто использует терминалы на линии фронта: украинские или российские войска.

Факт наличия Starlink у оккупантов, свободную нелегальную продажу и источник поступления подтверждает украинская разведка. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, по сути, контрабанду. И да, через третьи страны. Мы не будем называть конкретные страны, и информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн-площадках", — сообщил Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что в этом году использование Starlink российскими военными стало более системным. Они "делают ставку" на эти устройства, а украинские силы, соответственно, ищут и находят средства противодействия этому явлению (технические детали представитель раскрывать не стал). Он отметил, что в ГУР не утверждают об официальных поставках Starlink в Россию.

Ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов напомнил о том факте, что связь Starlink доступна в южных и восточных районах Украины, ныне оккупированных Россией. Об этом свидетельствует карта покрытия, которая есть в открытом доступе на сайте компании. Поэтому при наличии зарегистрированных терминалов ничто не мешает россиянам получать связь Starlink.