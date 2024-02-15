Испанские инженеры сделали дроны неуязвимыми для РЭБ: в России уже паникуют

Благодаря GNSS-Denied Navigation Kit, дроны лишились уязвимости в виде "привязки" к Глобальной навигационной спутниковой системе.

Компания Grupo Oesía (Испания) представила навигационный комплект GNSS-Denied Navigation Kit для дронов, позволяющий им работать без привязки к Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS). Это важный шаг на пути развития автономной навигации, сообщает Аctualidad Аeroespacial.

Комплект навигации GNSS-Denied Navigation Kit включает систему ориентации и определения курса POLAR-300 (AHRS), а также усовершенствованную систему визуальной навигации VNS01 — это позволит дрону ориентироваться в пространстве. Безопасность обеспечивают алгоритмы обнаружения и противодействия сложным методам спуфинга и помех, обеспечивая надежную и безопасную навигацию. В ходе тестов выяснили, что уровень ошибок новой системы составляет всего 1%.

Инженеры отметили, что сегодня крайне важно сделать дроны неуязвимыми для РЭБ. Кроме того, беспилотники становятся бесполезны, если не могут опираться в своей работе на навигационные спутниковые системы. Чтобы устранить этот существенный недостаток и был разработан навигационный комплект GNSS-Denied Navigation Kit, обеспечивающий БПЛА еще лучшую автономность.

Российское издание "Военное обозрение" отреагировало на разработку испанцев, написав в своем материале, что "появление подобных западных систем на поле боя существенно осложнит борьбу с угрозами, которые представляют беспилотники". Однако пока не известно, какие именно БПЛА получат GNSS-Denied Navigation Kit.

Ранее мы писали о том, что маневренное лазерное оружие сможет сбивать БПЛА весом до 600 кг. По задумке военных инженеров, лазерное оружие должно быть достаточно маневренным, чтобы быстро перемещаться вместе с войсками по полю боя.