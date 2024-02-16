Война высоких технологий: украинский дрон-камикадзе уничтожил Starlink россиян (видео)

Украинские воины успешно точечно поражают терминалы Starlink, которые находятся в пользовании оккупантов. ГУР МО объявило охоту на контрабандную связь врага.

Украинские воины уничтожили комплект спутниковой связи Starlink российских оккупантов. Об этом сообщила 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Операторы разведывательных дронов 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ заметили на позициях россиян комплект спутниковой связи Starlink. На место его расположения прилетел FPV-дрон той же бригады и уничтожил средство связи.

Поражение вражеского Starlink

По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, российские оккупанты в Украине в течение длительного времени используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX. Российские военные используют систему Starlink уже длительное время и получили эти терминалы через частные российские компании, которые приобрелі их у посредников приобрели у посредников.

По данным Newsweek, одним из способов приобретения россиянами терминалов Starlink является покупка их у частных продавцов и подключение их к сетям в Польше через прокси-серверы НАТО. Об этом независимый сайт журналистских расследований "Важные истории" узнал непосредственно от продавцов в России.

По словам Андрея Юсова, представителя ГУР МО, российские оккупанты применяют на оккупированных территориях Украины контрабандные терминалы Starlink, приобретенные в арабских странах. Он подчеркивает, что это свидетельствует о проблемах россиян со связью.

По данным ГУР МО, стоимость устройства Starlink для россиян составляет 200 тысяч рублей (83 тысячи гривен). Информация основывается на перехваченных разговорах оккупантов.

С помощью Starlink россияне могут пользоваться воздушными и морскими беспилотниками дальнего действия. Также они могли бы выдавать собственные средства поражения за украинские дроны.

Украинские спецназовцы объявили охоту на вражеские Starlink на оккупированных территориях. Об этом 12 февраля в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. "Сегодня РФ не только государство-террорист № 1, но и государство-контрабандист № 1. Поэтому да, это проблема, над которой сегодня работают", — сказал он.