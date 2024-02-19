Плазменное устройство-невидимка позволит самолетам и ракетам исчезнуть с радаров врага

Устройство изменяет частоту отраженных сигналов, в результате чего радар противника обнаруживает неверные данные о положении и скорости самолета и получает ложные сигналы. Оно также может служить "щитом", защищающим самолет от мощного микроволнового оружия.

Исследователи из Центра плазменных технологий Сианьского института аэрокосмических двигателей в Китае разработали новый тип плазменного стелс-устройства, способного заставить практически любой военный самолет исчезнуть с экрана радара. Подробности передает издание SCMP.

Как работает плазменное стелс-устройство с закрытым электронным лучом

Китайское устройство использует разряд электронного луча для генерации больших ограниченных областей плазмы. По сравнению с другими известными технологиями, такими как закрытые устройства радиочастотного плазменного разряда, этот подход отделяет плазму от генератора, обеспечивая большую гибкость конструкции полости для соответствия различным конструкциям самолета.

Команда исследователей заявила, что плазма, генерируемая электронными лучами, обеспечивает превосходную настройку физических свойств, более высокую энергоэффективность, снижение энергопотребления самолета и меньший вес, что делает ее идеальной для практического применения.

Известно, что плазменное стелс-устройство с закрытым электронным лучом нового типа фокусируется на защите ключевых зон (кабина пилота, радар), а не всего самолета, и может быть активировано в любой момент, чтобы обмануть операторов вражеских радаров. Согласно данным издания, у гаджета простая структура, широкий диапазон регулировки мощности и высокая плотность плазмы.

Используя струйный плазменный генератор из щелочного металла для формирования плазменного облака, исследователи смогли скрыть от радаров межконтинентальные ракеты и военные спутники.

Почему ученые выбрали плазму для создания стелс-технологии

Плазма, состоящая из электрически заряженных частиц, уникальным образом взаимодействует с электромагнитными волнами: когда электромагнитные волны, например, излучаемые радаром, взаимодействуют с плазмой, они заставляют частицы быстро двигаться и сталкиваться, рассеивая энергию волн и уменьшая силу отраженного сигнала. Это взаимодействие преобразует энергию электромагнитных волн в механическую и тепловую энергию заряженных частиц, уменьшая силу волн и впоследствии ослабляя отраженный обратно радиолокационный сигнал. В итоге, даже обычный истребитель может значительно уменьшить свою радиолокационную заметность с помощью нового плазменного устройства.

Плазма также способна изменять частоту отраженных сигналов, в результате чего радар противника обнаруживает неверные данные о положении и скорости самолета и получает ложные сигналы, и может также служить невидимым "щитом", прикрывающим самолеты мощного микроволнового оружия.

Ученые заявили, что два типа плазменных стелс-устройств уже прошли испытания. Одно устройство покрывает зоны самолета, подверженные воздействию радаров, радиоактивным изотопом, который испускает высокоэнергетические лучи, ионизирующие окружающий воздух. Это создает слой плазмы, достаточно толстый и плотный, чтобы покрыть поверхность и рассеять радиолокационные сигналы. Другое устройство использует высокочастотное электричество высокого напряжения для активации и ионизации газовой среды снаружи самолета, создавая плазменную область.

Недостатки плазменного устройства-невидимки

Однако данная технология плазменной скрытности не лишена некоторых недостатков. При воздействии открытой среды плазму трудно точно сформировать, а поддержание постоянной высокой плотности также является проблемой. Разрывы в плазме могут позволить электромагнитным волнам отражаться обратно, раскрывая положение самолета.

По словам разработчиков, многие исследователи в Китае пытаются развить данную технологию. Это позволит ограничить плазму внутри герметичной полости, что облегчит создание плазмы высокой плотности и изменение ее характерных параметров для поглощения многодиапазонных электромагнитных волн, чтобы обеспечить дополнительную защиту важных зон, на которые нацелен радар противника — купол радара и кабина пилота.

Испытания устройств проходили на земле и доказали свою работоспособность. Однако аппарат имеет множество технических проблем, несмотря на простоту конструкции. Например, нужно точно понимать, каким образом интегрировать новинку в конструкцию того или иного самолета. Также ученые пока не могут точно измерить параметры плазмы внутри полости устройства, что тоже является проблемой, но они надеются, что их разработка будет взята на вооружение НОАК в ближайшее время.

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