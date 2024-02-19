Минобороны разрабатывает пончо для ВСУ, чтобы сделать солдат невидимыми для тепловизоров

В настоящее время тестируется уже пять образцов. Материалы для изготовления ткани накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде.

В Украине разрабатывают накидку (пончо), которая сделает бойцов Сил обороны невидимыми для тепловизоров и приборов ночного видения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что разработкой занимается Центральное управления развития и сопровождения материального обеспечения. В настоящее время тестируется уже пять образцов.

"Ожидается, что она будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметным для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения", — отметили в Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что материалы для изготовления ткани накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде:

атмосферным осадкам;

не выгорать на солнце;

обладать маскирующими свойствами на местности.

"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который поглощает инфракрасное излучение и будет иметь низкую теплопроводность. Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", – сказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Также в Минобороны отметили, что с начала 2024 года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды. Речь идет о зимних перчатках, куртках, утепленных брюках, термобелье и футболках.

Ранее министр обороны Франции заявил, что Украина получит французские дроны-камикадзе для проверки в бою. Ударные беспилотники разрабатывают с мая 2022 года, а теперь украинские военные смогут первыми применить их на практике против оккупантов.

Также СМИ сообщали, что Британия и США планируют предоставить Украине тысячи ИИ-дронов. Дроны со встроенным искусственным интеллектом будут "общаться" друг с другом, чтобы эффективнее нацеливаться на позиции противника.