"Провокационное видео": еще несколько украинских СМИ пожаловались на хакерские атаки

Злоумышленники запустили в эфире канала "Эспрессо" видеоролик с намеком на якобы причастность США к войне в Украине. Кроме того, хакеры пытались взломать аккаунт журналиста-расследователя проекта "Схемы" Георгия Шабаева в Telegram.

В понедельник, 19 февраля, неизвестные злоумышленники сломали систему, которая отвечает за эфирное вещание украинского телеканала "Эспрессо". Об этом сообщила пресс-служба канала.

Сообщается, что из-за действий хакеров в эфире канала появился видео, где были показаны кадры разрушенных украинских городов, а также видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться. Как отмечают журналисты, видеоролик содержит намек на якобы причастность США к войне в Украине.

"Нам досадно, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно Россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались извратить", — говорится в публикации.

В пресс-службе также отметили, что характер упомянутого видео наталкивает на вывод, что к хакерской атаке причастны россияне. Команда канала приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы.

В свою очередь украинский журналист-расследователь проекта "Схемы" Георгий Шабаев сообщил на своей странице в Facebook, что в воскресенье, 18 февраля, кто-то пытался получить доступ к его Telegram-аккаунту. Злоумышленники перехватили СМС, которое поступило на номер телефона журналиста.

"Они ввели его правильно и почти получили доступ к чатам, но сломали зубы на двухфакторной аутентификации. Поскольку это была таргетированная атака из-за успешного перехвата смс — я прямо связываю это со своей профессиональной деятельностью", — отметил он.

Шабаев полагает, что целью атаки мог быть доступ к журналистским расследованиям, которые готовятся к публикации, или к информации об источниках интернет-издания.

Хакеры пытались взломать Telegram-аккаунт журналиста "Схем" Хакеры пытались взломать Telegram-аккаунт журналиста "Схем"

Хакерские атаки на украинские СМИ: что известно

Вечером 18 февраля ряд украинских интернет-СМИ пожаловались на кибератаки. Так, редакция "Украинской правды" сообщила о потере доступа к аккаунту в соцсети Х – там появилась фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

Сайт "Апостроф" также столкнулся с работой российских специалистов по ИПСО и публикацией материала о "бегстве ВСУ с позиций, оставлении техники и раненых". Редакция издания заявила, что этот материал не имеет ничего общего с действительностью.

Похожая новость также появилась на сайте издания "Телеграф", однако через некоторое время ее удалили. Редакция не комментировала инцидент.

Публикация на сайте "Телеграф"

Напомним, 29 января стало известно, что хакеры взломали почту депутата Европарламента, которая минимум 20 лет отчитывалась ФСБ о пророссийских мероприятиях, которые она проводила в Латвии и других странах Балтии.

Ранее, 26 января СМИ сообщили, что российские хакеры атаковали официальный сайт администрации президента Грузии Саломе Зарубишвили. При входе на страницу россияне разместили изображение черепа и надпись: "хакнуто Cozy Bear, Слава России".